https://ria.ru/20250603/tsipr-2020756779.html

Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования

Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования - РИА Новости, 03.06.2025

Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования

Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T23:15:00+03:00

2025-06-03T23:15:00+03:00

2025-06-03T23:15:00+03:00

нижний новгород

нижегородская область

россия

высшая школа экономики (вшэ)

технологии

образование

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020662467_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_24a0fe9f3b990a67648ea437b9b3a5c9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Соревнование собрало свыше 80 учащихся вузов. За победу и ценные призы боролись представители команд из более чем 20 регионов страны. "Хакатон ИТ-кампуса "Неймарк" подтверждает статус Нижегородской области как центра образовательных инноваций. Инициатива, возникшая в нашем регионе, из локального проекта превратилась в глобальную площадку, которая сегодня объединяет юные ИT-таланты страны. Причём хакатон не только развивает цифровые компетенции студентов, но и позволяет создавать реальные технологические решения", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Участникам предстояло за два дня разработать инновационные решения в сфере образования по пяти актуальным трекам. Так, участники смогли попробовать свои силы в разработке системы мониторинга качества образования, создании инклюзивных технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья, проектировании универсального мобильного сервиса для кампусов. Также команды могли заняться оптимизацией цифровых образовательных интерфейсов и попробовать интегрировать нейротехнологии в учебный процесс. "Хакатон "Умный кампус" доказал, что современные студенты готовы создавать прорывные решения для образования. Мы увидели качественные прототипы, которые уже в ближайшие годы могут быть внедрены в новых университетских кампусах России. Особенно ценно, что участники мыслили не только технологически, но и с учетом реальных потребностей студентов и преподавателей", — подчеркнул и.о. ректора университета "Неймарк" Алексей Хабибуллин. Команда из Новгородской области получила сертификат на сумму 500 тысяч рублей от НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на реализацию своего проекта по разработке системы непрерывной оценки качества преподавания в вузах и будет работать над ним совместно с сотрудниками научной лаборатории НИУ ВШЭ. В специальной номинации ALTERMind Prize - за оригинальность идей - победила команда студентов из Нижегородской области. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

https://ria.ru/20250603/olimpiada-2020695705.html

https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html

https://ria.ru/20250529/braslet-2019676860.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, нижегородская область, россия, высшая школа экономики (вшэ), технологии, образование, образование - общество