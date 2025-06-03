Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
Российские студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Соревнование собрало свыше 80 учащихся вузов. За победу и ценные призы боролись представители команд из более чем 20 регионов страны.
"Хакатон ИТ-кампуса "Неймарк" подтверждает статус Нижегородской области как центра образовательных инноваций. Инициатива, возникшая в нашем регионе, из локального проекта превратилась в глобальную площадку, которая сегодня объединяет юные ИT-таланты страны. Причём хакатон не только развивает цифровые компетенции студентов, но и позволяет создавать реальные технологические решения", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Участникам предстояло за два дня разработать инновационные решения в сфере образования по пяти актуальным трекам. Так, участники смогли попробовать свои силы в разработке системы мониторинга качества образования, создании инклюзивных технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья, проектировании универсального мобильного сервиса для кампусов. Также команды могли заняться оптимизацией цифровых образовательных интерфейсов и попробовать интегрировать нейротехнологии в учебный процесс.
"Хакатон "Умный кампус" доказал, что современные студенты готовы создавать прорывные решения для образования. Мы увидели качественные прототипы, которые уже в ближайшие годы могут быть внедрены в новых университетских кампусах России. Особенно ценно, что участники мыслили не только технологически, но и с учетом реальных потребностей студентов и преподавателей", — подчеркнул и.о. ректора университета "Неймарк" Алексей Хабибуллин.
Команда из Новгородской области получила сертификат на сумму 500 тысяч рублей от НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на реализацию своего проекта по разработке системы непрерывной оценки качества преподавания в вузах и будет работать над ним совместно с сотрудниками научной лаборатории НИУ ВШЭ. В специальной номинации ALTERMind Prize - за оригинальность идей - победила команда студентов из Нижегородской области.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.