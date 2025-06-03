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Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования - РИА Новости, 03.06.2025
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23:15 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tsipr-2020756779.html
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования - РИА Новости, 03.06.2025
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:15:00+03:00
2025-06-03T23:15:00+03:00
нижний новгород
нижегородская область
россия
высшая школа экономики (вшэ)
технологии
образование
образование - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Соревнование собрало свыше 80 учащихся вузов. За победу и ценные призы боролись представители команд из более чем 20 регионов страны. "Хакатон ИТ-кампуса "Неймарк" подтверждает статус Нижегородской области как центра образовательных инноваций. Инициатива, возникшая в нашем регионе, из локального проекта превратилась в глобальную площадку, которая сегодня объединяет юные ИT-таланты страны. Причём хакатон не только развивает цифровые компетенции студентов, но и позволяет создавать реальные технологические решения", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Участникам предстояло за два дня разработать инновационные решения в сфере образования по пяти актуальным трекам. Так, участники смогли попробовать свои силы в разработке системы мониторинга качества образования, создании инклюзивных технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья, проектировании универсального мобильного сервиса для кампусов. Также команды могли заняться оптимизацией цифровых образовательных интерфейсов и попробовать интегрировать нейротехнологии в учебный процесс. "Хакатон "Умный кампус" доказал, что современные студенты готовы создавать прорывные решения для образования. Мы увидели качественные прототипы, которые уже в ближайшие годы могут быть внедрены в новых университетских кампусах России. Особенно ценно, что участники мыслили не только технологически, но и с учетом реальных потребностей студентов и преподавателей", — подчеркнул и.о. ректора университета "Неймарк" Алексей Хабибуллин. Команда из Новгородской области получила сертификат на сумму 500 тысяч рублей от НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на реализацию своего проекта по разработке системы непрерывной оценки качества преподавания в вузах и будет работать над ним совместно с сотрудниками научной лаборатории НИУ ВШЭ. В специальной номинации ALTERMind Prize - за оригинальность идей - победила команда студентов из Нижегородской области. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
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нижний новгород
нижегородская область
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нижний новгород, нижегородская область, россия, высшая школа экономики (вшэ), технологии, образование, образование - общество
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Технологии, Образование, Образование - Общество
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования

Российские студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Цифровые решения для высшего образования представили российские студенты на всероссийском хакатоне "Умный кампус", который состоялся в рамках международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Соревнование собрало свыше 80 учащихся вузов. За победу и ценные призы боролись представители команд из более чем 20 регионов страны.
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"Хакатон ИТ-кампуса "Неймарк" подтверждает статус Нижегородской области как центра образовательных инноваций. Инициатива, возникшая в нашем регионе, из локального проекта превратилась в глобальную площадку, которая сегодня объединяет юные ИT-таланты страны. Причём хакатон не только развивает цифровые компетенции студентов, но и позволяет создавать реальные технологические решения", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Участникам предстояло за два дня разработать инновационные решения в сфере образования по пяти актуальным трекам. Так, участники смогли попробовать свои силы в разработке системы мониторинга качества образования, создании инклюзивных технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья, проектировании универсального мобильного сервиса для кампусов. Также команды могли заняться оптимизацией цифровых образовательных интерфейсов и попробовать интегрировать нейротехнологии в учебный процесс.
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"Хакатон "Умный кампус" доказал, что современные студенты готовы создавать прорывные решения для образования. Мы увидели качественные прототипы, которые уже в ближайшие годы могут быть внедрены в новых университетских кампусах России. Особенно ценно, что участники мыслили не только технологически, но и с учетом реальных потребностей студентов и преподавателей", — подчеркнул и.о. ректора университета "Неймарк" Алексей Хабибуллин.
Команда из Новгородской области получила сертификат на сумму 500 тысяч рублей от НИУ ВШЭНижний Новгород на реализацию своего проекта по разработке системы непрерывной оценки качества преподавания в вузах и будет работать над ним совместно с сотрудниками научной лаборатории НИУ ВШЭ. В специальной номинации ALTERMind Prize - за оригинальность идей - победила команда студентов из Нижегородской области.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
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