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В Подмосковье заработал седьмой по счету центр репродуктивного здоровья - РИА Новости, 03.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:07 03.06.2025 (обновлено: 15:08 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/tsentr-2020675031.html
В Подмосковье заработал седьмой по счету центр репродуктивного здоровья
В Подмосковье заработал седьмой по счету центр репродуктивного здоровья - РИА Новости, 03.06.2025
В Подмосковье заработал седьмой по счету центр репродуктивного здоровья
В Раменской больнице открылся Центр репродуктивного здоровья семьи, ставший седьмым аналогичным учреждением на территории Подмосковья. Учреждение функционирует... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:07:00+03:00
2025-06-03T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Раменской больнице открылся Центр репродуктивного здоровья семьи, ставший седьмым аналогичным учреждением на территории Подмосковья. Учреждение функционирует на базе женской консультации Центра материнства и детства, написал 360.ru.Комментируя открытие центра, заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул удобство его расположения."Важно, что в одном месте и в комфортных условиях семейная пара, которая мечтает о ребенке, может получить весь комплекс медицинской помощи: от профилактики и диагностики до лечения и сопровождения беременности", – отметил он.Все услуги предоставляются бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Пациенты могут записаться на прием к специалистам центра, обратившись по номеру телефона контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье": 8(800)550-30-03 или непосредственно у лечащего врача.Планируется, что до конца 2025 года в Московской области откроется еще один подобный центр репродуктивного здоровья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье заработал седьмой по счету центр репродуктивного здоровья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКриохранилище биоматериалов в Научно-образовательном Центре вспомогательных репродуктивных технологий имени Фредерика Паулсена в Москве. 2016 год
Криохранилище биоматериалов в Научно-образовательном Центре вспомогательных репродуктивных технологий имени Фредерика Паулсена в Москве. 2016 год - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Раменской больнице открылся Центр репродуктивного здоровья семьи, ставший седьмым аналогичным учреждением на территории Подмосковья. Учреждение функционирует на базе женской консультации Центра материнства и детства, написал 360.ru.
Комментируя открытие центра, заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул удобство его расположения.
"Важно, что в одном месте и в комфортных условиях семейная пара, которая мечтает о ребенке, может получить весь комплекс медицинской помощи: от профилактики и диагностики до лечения и сопровождения беременности", – отметил он.
Все услуги предоставляются бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования. Пациенты могут записаться на прием к специалистам центра, обратившись по номеру телефона контакт-центра "Стань мамой в Подмосковье": 8(800)550-30-03 или непосредственно у лечащего врача.
Планируется, что до конца 2025 года в Московской области откроется еще один подобный центр репродуктивного здоровья.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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