https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html

У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол

У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2025

У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол

У президента США Дональда Трампа истекает терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии Томас... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:30:00+03:00

2025-06-03T09:30:00+03:00

2025-06-03T11:24:00+03:00

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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа истекает терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии Томас Баррак газете Star."Баррак считает, что Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.Посол подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в процессе разрешения кризиса."Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога", — добавил он.Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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