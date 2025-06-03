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У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2025
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09:30 03.06.2025 (обновлено: 11:24 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/trump-2020596332.html
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 03.06.2025
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол
У президента США Дональда Трампа истекает терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии Томас... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:30:00+03:00
2025-06-03T11:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа истекает терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии Томас Баррак газете Star."Баррак считает, что Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.Посол подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в процессе разрешения кризиса."Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога", — добавил он.Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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в мире, сша, украина, турция, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, США, Украина, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
У Трампа кончилось терпение относительно конфликта на Украине, заявил посол

Посол США Баррак: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа истекает терпение в урегулировании украинского конфликта, заявил американский посол в Турции, спецпосланник по Сирии Томас Баррак газете Star.
"Баррак считает, что Трамп уже "достиг конца своего терпения" в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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Вчера, 22:02
Посол подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в процессе разрешения кризиса.
"Я думаю, что Турция имеет традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что, по крайней мере, делает ее важным посредником в налаживании диалога", — добавил он.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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В миреСШАУкраинаТурцияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковСтамбулРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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