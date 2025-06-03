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Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 03.06.2025
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22:05 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tramp-2020752574.html
Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России
Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России - РИА Новости, 03.06.2025
Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:05:00+03:00
2025-06-03T22:05:00+03:00
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент высказал свою позицию по санкциям против России. Он мудро сохранил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости", - сообщила она во вторник журналистам. Комментируя стремление отдельных американских законодателей к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт выразила уверенность в том, что в Капитолии уважают Трампа, отметив, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной. "Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было немыслимо, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры", - подчеркнула Левитт. Ранее лидер республиканского собрания в сенате Джон Тьюн и спикер палаты представителей Майк Джонсон заявили о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России. Грэм ранее заявлял, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017877089.html
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россия, сша, москва, дональд трамп, джон тьюн, майк джонсон, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Майк Джонсон, Санкции в отношении России, В мире
Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России

Белый дом: Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент высказал свою позицию по санкциям против России. Он мудро сохранил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости", - сообщила она во вторник журналистам.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Белый дом высказался о введении новых санкций против России
19 мая, 16:31
Комментируя стремление отдельных американских законодателей к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт выразила уверенность в том, что в Капитолии уважают Трампа, отметив, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной.
"Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было немыслимо, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры", - подчеркнула Левитт.
Ранее лидер республиканского собрания в сенате Джон Тьюн и спикер палаты представителей Майк Джонсон заявили о готовности к продвижению законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России.
Грэм ранее заявлял, что хочет введения новых санкций против РФ к саммиту "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*
31 мая, 06:02
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект известного своей антироссийской риторикой Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение санкций и иных мер по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Законопроектом предлагается ввести пошлины в размере 500% на товары, импортируемые в США из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также документ предусматривает запрет на участие граждан США в операциях по покупке российских долговых бумаг и иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT
26 мая, 21:16
 
РоссияСШАМоскваДональд ТрампДжон ТьюнМайк ДжонсонСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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