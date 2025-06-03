https://ria.ru/20250603/tramp-2020743696.html

Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине

Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине - РИА Новости, 03.06.2025

Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:32:00+03:00

2025-06-03T20:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп сам "усердно трудится" над достижением мира.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп