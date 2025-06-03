https://ria.ru/20250603/tramp-2020743696.html
Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине
Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине - РИА Новости, 03.06.2025
Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:32:00+03:00
2025-06-03T20:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остается оптимистично настроен относительно прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я только сегодня утром говорила с ним об этом. Он по-прежнему остается позитивен относительно прогресса, который мы видим", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя позицию американского лидера относительно урегулирования конфликта на Украине.Левитт добавила, что Трамп сам "усердно трудится" над достижением мира.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп оптимистично настроен по поводу урегулирования на Украине
Белый дом: Трамп оптимистичен относительно прогресса в урегулировании на Украине