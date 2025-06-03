https://ria.ru/20250603/tramp-2020699618.html

СМИ: Трамп общается по личному смартфону, несмотря на угрозы безопасности

СМИ: Трамп общается по личному смартфону, несмотря на угрозы безопасности - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: Трамп общается по личному смартфону, несмотря на угрозы безопасности

Президент США Дональд Трамп постоянно использует для общения личный смартфон, хотя его окружение неоднократно говорило ему, что это небезопасно, сообщает журнал РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:46:00+03:00

2025-06-03T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп постоянно использует для общения личный смартфон, хотя его окружение неоднократно говорило ему, что это небезопасно, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники. "Более десяти лет бывшего и будущего президента предупреждали об огромном риске, которому он подвергал себя... пользуясь личным iPhone с широко известным номером, чтобы поддерживать связь с десятками друзей и коллег. Однако телефон для него был спасательным кругом, он не собирался от него отказываться... Вероятно, огромное количество людей имеют личный номер Трампа", - пишет издание. Как отмечает журнал, Трамп обычно отвечает на входящие звонки, даже если не знает номер. По мнению собеседников Atlantic, зарубежные по отношению к США разведки могут воспользоваться этим и прослушивать звонки американского лидера. Ранее американские СМИ уже писали, что команда Трампа использует не самые защищенные средства общения. Так, главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны США Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщал о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Он обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также Голдберг отмечал, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальных данных. Издание Politico еще в 2018 году писало, что Трамп использует как минимум два специальных iPhone с ограниченными функциями. Несмотря на рекомендации помощников раз в месяц менять один из телефонов, Трамп отказывался делать это, аргументируя тем, что это "очень неудобно", при этом эксперты по безопасности проверяли телефон президента нерегулярно.

https://ria.ru/20250406/chat-2009668010.html

https://ria.ru/20250325/perepiska-2007151220.html

https://ria.ru/20250327/uoltts-2007620155.html

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в мире, технологии, сша, йемен, дональд трамп, пит хегсет, майк уолтц, ансар алла, министерство обороны сша