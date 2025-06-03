https://ria.ru/20250603/tramp-2020667865.html

Трамп стал активнее в социальных сетях, пишет Washington Post

Трамп стал активнее в социальных сетях, пишет Washington Post - РИА Новости, 03.06.2025

Трамп стал активнее в социальных сетях, пишет Washington Post

Президент США Дональд Трамп стал выкладывать публикации в соцсетях более чем в три раза чаще, чем во время своего прошлого срока у власти с 2017 по 2021 год,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:32:00+03:00

2025-06-03T14:32:00+03:00

2025-06-03T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стал выкладывать публикации в соцсетях более чем в три раза чаще, чем во время своего прошлого срока у власти с 2017 по 2021 год, пишет газета Washington Post со ссылкой на анализ данных онлайн-трекера Trump Twitter Archive. "По состоянию на воскресенье (1 июня - ред.) Трамп опубликовал 2262 сообщения в собственной соцсети Truth Social за 132 дня с момента своей инаугурации - это более чем в три раза превышает количество твитов, которые он отправил за тот же период своего первого президентства", - говорится в статье. Газета подчеркивает, что охват аудитории Трампа, называемого в статье не иначе как "верховным инфлюенсером", значительно вырос с предыдущего президентского срока как за счет создания команды помощников, которые помогают ему делать публикации и распространять их по различным платформам, так и за счет поддерживающих его блогеров и журналистов. При этом, по словам анонимного сотрудника Белого дома, зачастую Трамп делится в соцсетях мнением, не прибегая к помощи занятых формальными заявлениями советников, чем застает их врасплох. Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html

https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп