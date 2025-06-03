В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
ABC: Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах РФ и Украины
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC.
"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным", — говорится в публикации.
"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным", — говорится в публикации.
В статье отметили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной был коротким и завершился без каких-либо существенных прорывов.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.