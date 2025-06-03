Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине - РИА Новости, 03.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC. "Еще до последних переговоров недовольство... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:45:00+03:00
2025-06-03T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC. "Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным", — говорится в публикации. В статье отметили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной был коротким и завершился без каких-либо существенных прорывов. Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/kolduell-2020627913.html
https://ria.ru/20250603/orsini-2020601455.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине

ABC: Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах РФ и Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC.

"Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным", — говорится в публикации.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США выступили с радикальным призывом после атаки ВСУ на аэродромы
Вчера, 11:55
В статье отметили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной был коротким и завершился без каких-либо существенных прорывов.

Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
На Западе раскрыли, какая расплата ждет Зеленского за атаку на аэродромы
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала