https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине

В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине - РИА Новости, 03.06.2025

В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC. "Еще до последних переговоров недовольство... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:45:00+03:00

2025-06-03T13:45:00+03:00

2025-06-03T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отсутствия прогресса на переговорах по Украине, сообщает ABC. "Еще до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится все более отстраненным", — говорится в публикации. В статье отметили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной был коротким и завершился без каких-либо существенных прорывов. Накануне в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, начавшихся по предложению президента Владимира Путина 15 мая. Как заявил по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых, а также солдат в возрасте до 25 лет обменяют по принципу "всех на всех". В общей сложности это будет не менее тысячи человек. Кроме того, Москва предложила прекращение огня на два-три дня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/kolduell-2020627913.html

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в мире, украина, дональд трамп, россия