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В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа - РИА Новости, 03.06.2025
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04:42 03.06.2025 (обновлено: 11:39 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа - РИА Новости, 03.06.2025
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа
В Белом доме без объяснения причин заменили портрет президента Дональда Трампа, следует из видео, опубликованного американской администрацией в соцсети X. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. В Белом доме без объяснения причин заменили портрет президента Дональда Трампа, следует из видео, опубликованного американской администрацией в соцсети X."Только что выпущен новый официальный портрет президента", — говорится в подписи к ролику. На новом портрете у Трампа галстук другого цвета: вместо синего он теперь красный. И если раньше одна его бровь была немного вздернута как бы в удивлении или сомнении, то теперь он пристально смотрит на зрителя. Кроме того, с заднего плана пропал американский флаг, а сам фон стал темным.Заменили портрет главы государства и на сайте Белого дома, тогда как фотографии вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Меланьи Трамп остались прежними. Во время первого срока на официальном портрете Трамп улыбался классической американской улыбкой. Во время второй каденции, как говорят обозреватели, президент решил сменить тональность на более серьезную. Как писала газета Wall Street Journal, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках. Уже готовые к тому времени белые рамки пришлось переделывать. В конце марта Трамп резко раскритиковал автора своего портрета, выставленного в галерее в Капитолии Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно искажено, и упрекнул художницу Сару Бордман в том, что она, вероятно, "утратила талант с возрастом". В результате портрет убрали.
https://ria.ru/20250429/tramp-2014125842.html
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в мире, сша, колорадо, дональд трамп, барак обама, капитолий
В мире, США, Колорадо, Дональд Трамп, Барак Обама, Капитолий
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа

Белый дом представил обновленный портрет Трампа без флага США на заднем плане

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. В Белом доме без объяснения причин заменили портрет президента Дональда Трампа, следует из видео, опубликованного американской администрацией в соцсети X.
"Только что выпущен новый официальный портрет президента", — говорится в подписи к ролику.
© Фото : The White HouseПредыдущие официальные портреты Дональда Трампа в 2017 и 2025 годах
Официальные портреты избранного президента Дональда Трампа в 2017 и 2025 годах - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : The White House
Предыдущие официальные портреты Дональда Трампа в 2017 и 2025 годах
На новом портрете у Трампа галстук другого цвета: вместо синего он теперь красный. И если раньше одна его бровь была немного вздернута как бы в удивлении или сомнении, то теперь он пристально смотрит на зрителя. Кроме того, с заднего плана пропал американский флаг, а сам фон стал темным.
Заменили портрет главы государства и на сайте Белого дома, тогда как фотографии вице-президента Джей Ди Вэнса и первой леди Меланьи Трамп остались прежними.
Во время первого срока на официальном портрете Трамп улыбался классической американской улыбкой. Во время второй каденции, как говорят обозреватели, президент решил сменить тональность на более серьезную.
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Как писала газета Wall Street Journal, Трамп специально заказал собственный портрет и портрет Джей Ди Вэнса в позолоченных рамках. Уже готовые к тому времени белые рамки пришлось переделывать.
В конце марта Трамп резко раскритиковал автора своего портрета, выставленного в галерее в Капитолии Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно искажено, и упрекнул художницу Сару Бордман в том, что она, вероятно, "утратила талант с возрастом". В результате портрет убрали.
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