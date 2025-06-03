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США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил Трамп
США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил Трамп - РИА Новости, 03.06.2025
США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил Трамп
США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:45:00+03:00
2025-06-03T02:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил во вторник американский лидер Дональд Трамп. "Только что отлично поговорил с лидерами наших вооруженных сил. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие такими темпами, которых наша страна никогда не видела. Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В прошлом году в Пентагоне признали, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности самого Вашингтона.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами, заявил Трамп
Трамп: США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами