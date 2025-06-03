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Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана - РИА Новости, 03.06.2025
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01:16 03.06.2025 (обновлено: 01:34 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/tramp-2020576319.html
Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана
Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана - РИА Новости, 03.06.2025
Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана
Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:16:00+03:00
2025-06-03T01:34:00+03:00
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предложение США по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока."Автоподпись еще давно должна была остановить Иран от "обогащения". В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Комментарий Трампа об автоподписи является отсылкой к расследованию республиканцев в отношении его предшественника Джо Байдена. Ранее Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени Байдена. Трамп обвиняет окружение Байдена в госизмене из-за сокрытия и использования ухудшающегося умственного и физического здоровья экс-президента. В мае Байден подтвердил, что у него был диагностирован рак.В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
https://ria.ru/20250602/iran-2020563564.html
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сша, иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, джо байден
США, Иран, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что сделка США и Ирана не предусматривает обогащения урана

Трамп: сделка между США и Ираном не предусматривает обогащения урана

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальная сделка Соединенных Штатов с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме, после сообщений о том, что предложение Вашингтона Тегерану якобы разрешает ограниченное обогащение.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что предложение США по ядерной сделке подразумевает разрешение на ограниченное обогащение Ираном урана на низком уровне в течение неопределенного срока.
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"Автоподпись еще давно должна была остановить Иран от "обогащения". В соответствии с нашим потенциальным соглашением мы не разрешим никакого обогащения урана", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Комментарий Трампа об автоподписи является отсылкой к расследованию республиканцев в отношении его предшественника Джо Байдена. Ранее Палата представителей конгресса США установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени Байдена. Трамп обвиняет окружение Байдена в госизмене из-за сокрытия и использования ухудшающегося умственного и физического здоровья экс-президента. В мае Байден подтвердил, что у него был диагностирован рак.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
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Вчера, 14:31
 
СШАИранВ миреТегеран (город)Дональд ТрампДжо Байден
 
 
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