https://ria.ru/20250603/tiktok-2020586985.html
В работе TikTok в США произошел сбой
В работе TikTok в США произошел сбой - РИА Новости, 03.06.2025
В работе TikTok в США произошел сбой
Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T07:33:00+03:00
2025-06-03T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, в 6.26 мск число жалоб превысило 48 тысяч. По состоянию на 6.56 мск количество жалоб снизилось примерно до 2 тысяч. Жалобы поступают от пользователей в США. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на соединение с сервером и отправку сообщений. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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технологии, сша, китай, tiktok
Технологии, США, Китай, TikTok
В работе TikTok в США произошел сбой
Более 48 тысяч пользователей TikTok в США сообщили о сбоях в работе соцсети