https://ria.ru/20250603/tiktok-2020586985.html

В работе TikTok в США произошел сбой

В работе TikTok в США произошел сбой - РИА Новости, 03.06.2025

В работе TikTok в США произошел сбой

Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:33:00+03:00

2025-06-03T07:33:00+03:00

2025-06-03T07:33:00+03:00

технологии

сша

китай

tiktok

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пользователи TikTok из США жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, в 6.26 мск число жалоб превысило 48 тысяч. По состоянию на 6.56 мск количество жалоб снизилось примерно до 2 тысяч. Жалобы поступают от пользователей в США. Большинство пользователей жалуются на работу приложения, а также на соединение с сервером и отправку сообщений. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20250517/reddit-2017520392.html

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технологии, сша, китай, tiktok