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СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей - РИА Новости, 03.06.2025
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:31:00+03:00
2025-06-03T16:31:00+03:00
2025-06-03T16:31:00+03:00
происшествия
киев
курская область
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан", - сказала она.
https://ria.ru/20250603/podryvy-2020690546.html
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происшествия, киев, курская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киев, Курская область, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
Петренко: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей