https://ria.ru/20250603/terroristy-2020696095.html

СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей

СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей - РИА Новости, 03.06.2025

СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей

Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:31:00+03:00

происшествия

киев

курская область

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан", - сказала она.

https://ria.ru/20250603/podryvy-2020690546.html

киев

курская область

россия

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происшествия, киев, курская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)