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СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей - РИА Новости, 03.06.2025
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16:31 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/terroristy-2020696095.html
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей - РИА Новости, 03.06.2025
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей
Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:31:00+03:00
2025-06-03T16:31:00+03:00
происшествия
киев
курская область
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан", - сказала она.
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происшествия, киев, курская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киев, Курская область, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей

Петренко: Киев спланировал теракты так, чтобы под удары попали сотни людей

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, действовавшие по указанию Киева, спланировали все так, чтобы под их удары в Брянской и Курской областях попали сотни мирных граждан, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан", - сказала она.
Заявление представителя СК по поводу подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Подрывы на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
Вчера, 16:13
 
ПроисшествияКиевКурская областьРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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