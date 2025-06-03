https://ria.ru/20250603/telefon-2020601153.html
Украинские делегаты на встрече с Россией были на связи с внешним участником
Украинские делегаты на встрече с Россией были на связи с внешним участником - РИА Новости, 03.06.2025
Украинские делегаты на встрече с Россией были на связи с внешним участником
Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле в понедельник подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:13:00+03:00
2025-06-03T10:13:00+03:00
2025-06-03T10:14:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле в понедельник подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа.Один из членов украинской делегации перед началом переговоров сначала отправил неизвестному участнику сообщение, а затем набрал номер и включил громкую связь, обратили внимание РИА Новости. Это происходило прямо во время заявления, с которым выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, и в присутствии прессы.Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
https://ria.ru/20250603/radiostantsiya-2020597757.html
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в мире, хакан фидан, владимир мединский, украина, россия, турция, михаил галузин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Украина, Россия, Турция, Михаил Галузин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украинские делегаты на встрече с Россией были на связи с внешним участником
Украинская делегация на встрече с РФ подключала по телефону внешнего участника