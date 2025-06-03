https://ria.ru/20250603/taynik-2020634554.html

Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска

Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска - РИА Новости, 03.06.2025

Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска

Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:13:00+03:00

2025-06-03T12:13:00+03:00

2025-06-03T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска. Схрон был найден в ходе поисково-разведывательных мероприятий при отработке оперативной информации, полученной от сотрудников военной контрразведки", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли свыше 300 патронов различного калибра, пять гранат, более 35 взрывателей, 600 граммов тротила и реактивный штурмовой гранатомёт. "Боеприпасы уничтожены на месте накладным зарядом с соблюдением требований безопасности", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250513/fsb-2016607849.html

https://ria.ru/20250424/taynik-2013088587.html

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вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганск, безопасность