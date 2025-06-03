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Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/taynik-2020634554.html
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска - РИА Новости, 03.06.2025
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска
Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:13:00+03:00
2025-06-03T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
луганск
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска. Схрон был найден в ходе поисково-разведывательных мероприятий при отработке оперативной информации, полученной от сотрудников военной контрразведки", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли свыше 300 патронов различного калибра, пять гранат, более 35 взрывателей, 600 граммов тротила и реактивный штурмовой гранатомёт. "Боеприпасы уничтожены на месте накладным зарядом с соблюдением требований безопасности", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250513/fsb-2016607849.html
https://ria.ru/20250424/taynik-2013088587.html
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вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), луганск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Луганск, Безопасность
Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска

Росгвардия обнаружила тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска

© РосгвардияСотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ЛНР
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Росгвардия
Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в ЛНР
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска. Схрон был найден в ходе поисково-разведывательных мероприятий при отработке оперативной информации, полученной от сотрудников военной контрразведки", - сообщили в ведомстве.
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Уточняется, что взрывотехники ОМОН Росгвардии изъяли свыше 300 патронов различного калибра, пять гранат, более 35 взрывателей, 600 граммов тротила и реактивный штурмовой гранатомёт.
"Боеприпасы уничтожены на месте накладным зарядом с соблюдением требований безопасности", - пояснили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЛуганскБезопасность
 
 
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