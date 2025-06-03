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ЦОДы могут получить специальные тарифы на электроэнергию, заявил Мишустин

ЦОДы могут получить специальные тарифы на электроэнергию, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2025

ЦОДы могут получить специальные тарифы на электроэнергию, заявил Мишустин

Центры обработки данных (ЦОДы) могли бы получить специальные тарифы на электроэнергию там, где есть ее профицит, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:37:00+03:00

2025-06-03T11:37:00+03:00

2025-06-03T11:37:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Центры обработки данных (ЦОДы) могли бы получить специальные тарифы на электроэнергию там, где есть ее профицит, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "Еще одна важная задача – наладить подключение ЦОДов к электричеству и рассмотреть возможность о предоставлении специальных тарифов на его оплату там, где есть профицит электроэнергии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии ЦИПР. Кроме того, по его словам, для развития центров обработки данных надо активнее использовать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. "В случае необходимости его можно доработать. Предлагаю обсудить, какие дополнительные шаги здесь востребованы для стимулирования отрасли", - сказал премьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, технологии