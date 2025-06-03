ЦОДы могут получить специальные тарифы на электроэнергию, заявил Мишустин
Мишустин: ЦОДы могут получить спецтарифы в районах с профицитом электроэнергии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Центры обработки данных (ЦОДы) могли бы получить специальные тарифы на электроэнергию там, где есть ее профицит, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще одна важная задача – наладить подключение ЦОДов к электричеству и рассмотреть возможность о предоставлении специальных тарифов на его оплату там, где есть профицит электроэнергии", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии ЦИПР.
Кроме того, по его словам, для развития центров обработки данных надо активнее использовать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
"В случае необходимости его можно доработать. Предлагаю обсудить, какие дополнительные шаги здесь востребованы для стимулирования отрасли", - сказал премьер.