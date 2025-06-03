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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/svo-2020714823.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 03.06.2025
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из грозненского аэропорта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:32:00+03:00
2025-06-03T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
грозный
гудермес
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из грозненского аэропорта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России, что ещё раз подчёркивает силу единства и сплочённости нашего многонационального народа перед лицом внешних угроз", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Добровольцы прошли специализированную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Кадыров назвал РУС одним из "ключевых центров патриотического воспитания и боевой подготовки".
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015640694.html
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россия, грозный, гудермес, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грозный, Гудермес, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров: очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из аэропорта Грозного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из грозненского аэропорта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России, что ещё раз подчёркивает силу единства и сплочённости нашего многонационального народа перед лицом внешних угроз", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Добровольцы прошли специализированную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Кадыров назвал РУС одним из "ключевых центров патриотического воспитания и боевой подготовки".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрозныйГудермесРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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