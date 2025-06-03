https://ria.ru/20250603/svo-2020714823.html

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 03.06.2025

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из грозненского аэропорта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:32:00+03:00

2025-06-03T17:32:00+03:00

2025-06-03T17:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

грозный

гудермес

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Очередная группа добровольцев вылетела в зону СВО из грозненского аэропорта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО отправилась очередная группа добровольцев. Эти мужественные воины сделали осознанный выбор — встать на защиту Родины и мирных граждан. В состав отряда вошли как жители Чеченской Республики, так и добровольцы из других регионов России, что ещё раз подчёркивает силу единства и сплочённости нашего многонационального народа перед лицом внешних угроз", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Добровольцы прошли специализированную подготовку в Российском университете спецназа (РУС) имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Кадыров назвал РУС одним из "ключевых центров патриотического воспитания и боевой подготовки".

https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015640694.html

россия

грозный

гудермес

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россия, грозный, гудермес, рамзан кадыров, владимир путин