https://ria.ru/20250603/svo-2020640935.html

Морпех рассказал, что происходит в Сумской области

Морпех рассказал, что происходит в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025

Морпех рассказал, что происходит в Сумской области

Подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 03.06.2025

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специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади. "Бои идут в лесопосадках за Алексеевкой. На пути к лесопосадкам было много ягозы. Ползли вперед, срезая ее. Они хорошо окапались. Были в том числе бетонные опорники. Как только мы подбирались ближе, предлагали сдаться. Но ни в какую. В ответ лишь отстреливались - пришлось их нейтрализовать. В каждом опорнике - по 5-7 бойцов ВСУ. Под нашим натиском они отходят назад и бегут, а мы давим фронт все дальше", - рассказал Джади. Об освобождении Алексеевки Минобороны сообщило первого июня. Подразделения группировки "Север" продолжают работать по целям в Сумской области.

https://ria.ru/20250523/front-2017189526.html

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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что происходит в Сумской области Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что происходит в Сумской области 2025-06-03T13:30 true PT5M22S

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сумская область, вооруженные силы украины