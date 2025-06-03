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Морпех рассказал, что происходит в Сумской области
Морпех рассказал, что происходит в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025
Морпех рассказал, что происходит в Сумской области
Подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:30:00+03:00
2025-06-03T13:30:00+03:00
2025-06-03T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 июн — РИА Новости. Подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Джади. "Бои идут в лесопосадках за Алексеевкой. На пути к лесопосадкам было много ягозы. Ползли вперед, срезая ее. Они хорошо окапались. Были в том числе бетонные опорники. Как только мы подбирались ближе, предлагали сдаться. Но ни в какую. В ответ лишь отстреливались - пришлось их нейтрализовать. В каждом опорнике - по 5-7 бойцов ВСУ. Под нашим натиском они отходят назад и бегут, а мы давим фронт все дальше", - рассказал Джади. Об освобождении Алексеевки Минобороны сообщило первого июня. Подразделения группировки "Север" продолжают работать по целям в Сумской области.
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Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что происходит в Сумской области
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота рассказали, что происходит в Сумской области
2025-06-03T13:30
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сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Морпех рассказал, что происходит в Сумской области
ВСУ оставляют позиции в Сумкой области