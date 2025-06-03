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Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/svet-2020575218.html
Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов
Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 03.06.2025
Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов
Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:53:00+03:00
2025-06-03T00:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
владимир сальдо
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов.Как написал в Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий, в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование, электроэнергия отсутствует на всей территории региона."Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", — добавил губернатор.Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в Telegram-канале, что обломками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожья. Энергетики уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.В херсонском Геническе также отсутствует свет, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250602/vsu-2020414594.html
https://ria.ru/20250601/udar-2020305870.html
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евгений балицкий, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо, Запорожская область, Херсонская область

Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов

© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов.
Как написал в Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий, в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование, электроэнергия отсутствует на всей территории региона.
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"Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", — добавил губернатор.
Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.
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В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в Telegram-канале, что обломками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожья. Энергетики уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.
В херсонском Геническе также отсутствует свет, передает корреспондент РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийВладимир СальдоЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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