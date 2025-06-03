https://ria.ru/20250603/svet-2020575218.html

Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов

Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 03.06.2025

Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов

Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов. РИА Новости, 03.06.2025

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специальная военная операция на украине

евгений балицкий

владимир сальдо

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов.Как написал в Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий, в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование, электроэнергия отсутствует на всей территории региона."Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", — добавил губернатор.Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в Telegram-канале, что обломками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожья. Энергетики уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.В херсонском Геническе также отсутствует свет, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250602/vsu-2020414594.html

https://ria.ru/20250601/udar-2020305870.html

https://ria.ru/20250601/vsu-2020238334.html

запорожская область

херсонская область

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евгений балицкий, владимир сальдо, запорожская область, херсонская область