Запорожье и часть Херсонской области остались без света из-за обстрелов
© Владимир Сальдо/TelegramПоврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
Поврежденная после попадания осколков БПЛА подстанция в Херсонской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ, об этом сообщили власти регионов.
Как написал в Telegram-канале губернатор Запорожья Евгений Балицкий, в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование, электроэнергия отсутствует на всей территории региона.
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"Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", — добавил губернатор.
Балицкий отметил, что объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе — спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты.
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В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил в Telegram-канале, что обломками сбитых украинских БПЛА повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожья. Энергетики уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.
В херсонском Геническе также отсутствует свет, передает корреспондент РИА Новости.
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