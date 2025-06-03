https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света - РИА Новости, 03.06.2025
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
Более 100 тысяч жителей 150 населённых пунктов Херсонской области остались без электричества, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:20:00+03:00
2025-06-03T00:20:00+03:00
2025-06-03T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
евгений балицкий
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч жителей 150 населённых пунктов Херсонской области остались без электричества, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Херсонской области.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион."Генический МО, город Геническ, произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения остаются Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский МО: 150 населенных пунктов, 104 480 человек, 44 социально значимых объекта (обеспечены аварийными источниками питания)", - говорится в сообщении.Ранее губернатор соседней с Херсонской Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части региона, вся область осталась без света.Как передаёт корреспондент РИА Новости, в Мелитополе нет света, не работает уличное освещение. При этом ситуация в самом городе - спокойная, действует комендантский час, поэтому улицы пусты. В свою очередь, в херсонском Геническе тоже нет света, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html
https://ria.ru/20250603/bespilotnik-2020573859.html
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херсонская область , владимир сальдо, евгений балицкий, происшествия, жкх
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Происшествия, ЖКХ
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за аварии