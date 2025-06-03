https://ria.ru/20250603/sud-2020685230.html
Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к рязанскому изобретателю
Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к рязанскому изобретателю - РИА Новости, 03.06.2025
Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к рязанскому изобретателю
Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ в интересах государства в лице Минобороны РФ к рязанскому... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:55:00+03:00
2025-06-03T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ в интересах государства в лице Минобороны РФ к рязанскому изобретателю Владимиру Герману, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Причина прекращения дела не указана, но ранее стороны заявляли о намерении урегулировать спор миром. Разбирательство на финальной стадии проходило в закрытом режиме. В иске, поданном в феврале, надзорное ведомство просило указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую Федерацию вместо Германа. Уточнялось, что речь идет об изобретениях "Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации" и "Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат". Заявители просили суд обязать Роспатент выдать новые патенты на эти изобретения с указанием Российской Федерации в качестве единственного патентообладателя. В материалах суда говорится, что "спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта". По данным Роспатента, патенты были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах, автором изобретений и патентообладателем пока указан Герман. Третьими лицами к делу были привлечены Рязанский приборостроительный завод, на котором работает Герман, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
https://ria.ru/20240913/gosduma-1972501659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), генеральная прокуратура рф, происшествия
Технологии, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд прекратил производство по иску Генпрокуратуры к рязанскому изобретателю
Суд прекратил производство по иску ГП в интересах МО РФ к изобретателю Герману
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ в интересах государства в лице Минобороны РФ к рязанскому изобретателю Владимиру Герману, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Причина прекращения дела не указана, но ранее стороны заявляли о намерении урегулировать спор миром. Разбирательство на финальной стадии проходило в закрытом режиме.
В иске, поданном в феврале, надзорное ведомство просило указать в качестве патентообладателя двух изобретений в сфере пеленгации целей Российскую Федерацию вместо Германа. Уточнялось, что речь идет об изобретениях "Система моноимпульсной радиолокации с уменьшенной ошибкой пеленгации" и "Способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат".
Заявители просили суд обязать Роспатент
выдать новые патенты на эти изобретения с указанием Российской Федерации в качестве единственного патентообладателя.
В материалах суда говорится, что "спорные изобретения, по мнению Генеральной прокуратуры… были созданы в рамках государственного контракта, заключенного между Минобороны России (заказчик) и Национальным центром вертолетостроения (исполнитель), и договора между Национальным центром вертолетостроения (заказчик) и Рязанским приборным заводом (исполнитель), заключенного во исполнение указанного государственного контракта".
По данным Роспатента, патенты были зарегистрированы в 2023 и 2024 годах, автором изобретений и патентообладателем пока указан Герман.
Третьими лицами к делу были привлечены Рязанский приборостроительный завод, на котором работает Герман, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, а также Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).