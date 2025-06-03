https://ria.ru/20250603/sud-2020645141.html

Суд в Белоруссии заочно приговорил к 20 годам блогера Мотолько

Суд в Белоруссии заочно приговорил к 20 годам блогера Мотолько - РИА Новости, 03.06.2025

Суд в Белоруссии заочно приговорил к 20 годам блогера Мотолько

Гродненский областной суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы за госизмену и ряд экстремистских преступлений блогера Антона Мотолько - создателя,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:00:00+03:00

2025-06-03T13:00:00+03:00

2025-06-03T13:14:00+03:00

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Гродненский областной суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы за госизмену и ряд экстремистских преступлений блогера Антона Мотолько - создателя, администратора и руководителя ряда экстремистских Telegram-каналов, сообщила во вторник служба информации областной прокуратуры. "С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Гродненский областной суд постановил обвинительный приговор – по совокупности преступлений Мотолько назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет со штрафом в размере 2000 базовых величин (84 тысячи белорусских рублей, примерно 2,2 миллиона российских рублей – ред.)", - говорится в сообщении. Мотолько - создатель, администратор и руководитель ряда Telegram-каналов, например, "МотолькоПомоги", "Диаспоры Беларуси против войны:Дзечат", "Беларускі Гаюн" и других, ему был инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности, сообщила прокуратура. "В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый среди прочего в конце мая 2020 года организовал и осуществлял руководство заговором с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В ходе реализации своих намерений он в период электоральной кампании и после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента Республики Беларусь организовал на территории страны массовые беспорядки, а также групповые действия, нарушающие общественный порядок", - говорится в сообщении. Среди инкриминируемых блогеру преступлений публичные призывы через подконтрольные ему Telegram-каналы к захвату власти, распространение сведений, дискредитирующих Белоруссию, публичное оскорбление и клевета на президента и иных должностных лиц, разжигание социальной вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также измена государству. В связи с тем, что Мотолько скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассмотрено в специальном порядке с соблюдением общих правил судебного производства. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщила служба информации. Следственный комитет Белоруссии в 2024 году сообщал, что начал заочное производство по уголовному делу против популярного ранее в стране блогера Антона Мотолько, примкнувшего к оппозиции и выехавшего после президентских выборов в 2020 году за рубеж. Мужчина обвинялся по 14 статьям уголовного кодекса. Его Telegram-канал был признан экстремистским формированием. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая ее лидеров, выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину и оттуда ведут свою деятельность. В июле 2022 года президент Белоруссии подписал закон, предполагающий возможность заочного суда в отношении обвиняемых по отдельным уголовным статьям, находящихся за пределами страны. Эти поправки делают возможным выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.

https://ria.ru/20250528/arest-2019572421.html

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко