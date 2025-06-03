https://ria.ru/20250603/sud-2020581522.html
В Приморье осудили участников группы, отмывших 600 миллионов рублей
В Приморье осудили участников группы, отмывших 600 миллионов рублей - РИА Новости, 03.06.2025
В Приморье осудили участников группы, отмывших 600 миллионов рублей
Суд во Владивостоке назначил от девяти до 15 лет трех месяцев лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались отмыванием... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:17:00+03:00
2025-06-03T04:17:00+03:00
2025-06-03T04:36:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил от девяти до 15 лет трех месяцев лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались отмыванием денег и за несколько лет получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода, сообщает прокуратура Приморья. В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В прокуратуре отмечали, что за несколько лет фигуранты получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода. "С учетом позиции прокурора суд в зависимости от роли каждого признал их виновными, Антону Семикину по совокупности преступлений (назначено) 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительных видов наказания", - говорится в сообщении. Соучастникам Семикина - Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену - по совокупности преступлений назначено от девяти лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому с назначением дополнительных видов наказания. Заявленный прокурором иск о взыскании с фигурантов преступного дохода в сумме более 647 миллионов рублей удовлетворен полностью. Арест на земельные участки, два жилых помещения, три судна, автомобили на общую сумму более 72 миллиона рублей сохранен для исполнения приговора в части исковых требований прокурора. Приговор Ленинского районного суда города Владивостока не вступил в законную силу. Как добавляет региональное СУСК, сейчас в арбитражном суде Приморского края рассматривается иск региональных налоговых органов к Семкину и Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам. В конце мая прокуратура Приморья сообщала, что в суд передали дело на жительницу Москвы, которая обвиняется в пособничестве Семикину. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Вину она не признает.
https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html
https://ria.ru/20250528/sud-2019576270.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
В Приморье осудили участников группы, отмывших 600 миллионов рублей
Во Владивостоке осудили участников группы, отмывших 600 миллионов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Суд во Владивостоке назначил от девяти до 15 лет трех месяцев лишения свободы организатору и участникам преступного сообщества, которые занимались отмыванием денег и за несколько лет получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода, сообщает прокуратура Приморья.
В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В прокуратуре отмечали, что за несколько лет фигуранты получили свыше 600 миллионов рублей незаконного дохода.
"С учетом позиции прокурора суд в зависимости от роли каждого признал их виновными, Антону Семикину по совокупности преступлений (назначено) 15 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительных видов наказания", - говорится в сообщении.
Соучастникам Семикина - Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену - по совокупности преступлений назначено от девяти лет до 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому с назначением дополнительных видов наказания.
Заявленный прокурором иск о взыскании с фигурантов преступного дохода в сумме более 647 миллионов рублей удовлетворен полностью.
Арест на земельные участки, два жилых помещения, три судна, автомобили на общую сумму более 72 миллиона рублей сохранен для исполнения приговора в части исковых требований прокурора. Приговор Ленинского районного суда города Владивостока
не вступил в законную силу.
Как добавляет региональное СУСК, сейчас в арбитражном суде Приморского края
рассматривается иск региональных налоговых органов к Семкину и Чену, а также другим лицам о субсидиарной ответственности с физических лиц – руководителей коммерческих организаций, где были выявлены недоимки по налогам и сборам.
В конце мая прокуратура Приморья сообщала, что в суд передали дело на жительницу Москвы
, которая обвиняется в пособничестве Семикину. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась. Ее задержали в Белоруссии
при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ
и экстрадировали в Россию. Вину она не признает.