Суд проверит законность приговора украинским шпионам за теракты в ДНР
Суд проверит законность приговора двум украинским шпионам за теракты в ДНР
Заседание суда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Апелляционный военный суд проверит законность приговора двум украинским шпионам, получившим 22 и 18 лет колонии за серию терактов в ДНР, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 11 июня 2025 года", - сказали в суде.
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Обвиняемыми по делу являются граждане Украины Александр Саакян и Алена Голтвенко. Южный окружной военный суд приговорил их к 22 и 18 годам колонии соответственно. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 550 тысяч рублей.
Как сообщали в Генеральной прокуратуре РФ, в зависимости от своей роли те были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, вовлечении в совершение преступлений, шпионаже, хранении, использовании поддельного паспорта.
В суде было установлено, что бывший военнослужащий ВСУ Саакян после освобождения Мариуполя в мае 2022 года, оставшись там, вошел в состав террористического сообщества, созданного сотрудником ГУР минобороны Украины. В январе 2023 года он вовлек туда Голтвенко, которая ранее была дознавателем национальной полиции Украины в Мариуполе.
Оба злоумышленника подожгли три автомобиля с символикой, отражающей поддержку СВО.
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Кроме того, в феврале 2023 года Саакян приобрел поддельный паспорт гражданина Украины.
С марта по июнь 2023 года Саакян по заданию СБУ собрал и передал сведения о месте расположения средств ПВО российской армии между селами Украинка и Малиновка Володарского района ДНР.
В июне 2023 года он для подрыва автомобиля российских военнослужащих в Мариуполе забрал из тайника взрывное устройство, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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