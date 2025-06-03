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"Этот цирк не годится". Выпад Стармера в адрес России взбесил британцев - РИА Новости, 03.06.2025
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17:06 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/starmer-2020706492.html
"Этот цирк не годится". Выпад Стармера в адрес России взбесил британцев
"Этот цирк не годится". Выпад Стармера в адрес России взбесил британцев - РИА Новости, 03.06.2025
"Этот цирк не годится". Выпад Стармера в адрес России взбесил британцев
Читатели таблоида Daily Express резко раскритиковали подготовку премьер-министра Великобритании Кира Стармера к гипотетическому конфликту с Россией. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:06:00+03:00
2025-06-03T17:06:00+03:00
в мире
россия
великобритания
кир стармер
украина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели таблоида Daily Express резко раскритиковали подготовку премьер-министра Великобритании Кира Стармера к гипотетическому конфликту с Россией."Воинственные заявления Стармера лишь готовят нас к массовому повышению налогов, за которое он будет винить эту внезапную угрозу. На самом деле он не будет увеличивать расходы на оборону, а просто продолжит тратить средства на повышение заработной платы в государственном секторе, достижение нулевого уровня выбросов и прием беженцев, пересекающих Ла-Манш", — написал комментатор."Стармер – поджигатель войны. Почему он не призывает к миру? В конце концов, разве не мира он добивался, когда собирал свою "коалицию желающих"?" — задался вопросом другой."Кир Стармер – очень опасный премьер-министр и ему следует держать рот на замке", — отметил третий."Весь этот цирк Стармера не годится для своих целей и должен быть ликвидирован как можно скорее!" — поделился мнением еще один пользователь."России не нужно нас уничтожать, лейбористы и сами отлично с этим справляются", — заключил читатель.В понедельник Стармер объявил, что Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный британским премьером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html
https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html
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в мире, россия, великобритания, кир стармер, украина
В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Украина

"Этот цирк не годится". Выпад Стармера в адрес России взбесил британцев

© Getty Images / WPA Pool/Peter ByrneПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Getty Images / WPA Pool/Peter Byrne
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели таблоида Daily Express резко раскритиковали подготовку премьер-министра Великобритании Кира Стармера к гипотетическому конфликту с Россией.
"Воинственные заявления Стармера лишь готовят нас к массовому повышению налогов, за которое он будет винить эту внезапную угрозу. На самом деле он не будет увеличивать расходы на оборону, а просто продолжит тратить средства на повышение заработной платы в государственном секторе, достижение нулевого уровня выбросов и прием беженцев, пересекающих Ла-Манш", — написал комментатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Война с Россией уничтожит Британию
Вчера, 08:00
"Стармер – поджигатель войны. Почему он не призывает к миру? В конце концов, разве не мира он добивался, когда собирал свою "коалицию желающих"?" — задался вопросом другой.
"Кир Стармер – очень опасный премьер-министр и ему следует держать рот на замке", — отметил третий.
«
"Весь этот цирк Стармера не годится для своих целей и должен быть ликвидирован как можно скорее!" — поделился мнением еще один пользователь.
"России не нужно нас уничтожать, лейбористы и сами отлично с этим справляются", — заключил читатель.
В понедельник Стармер объявил, что Великобритания, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Новая стратегия закрепит объявленный британским премьером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия как глобальный проект
2 июня, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияВеликобританияКир СтармерУкраина
 
 
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