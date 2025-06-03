https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020639581.html

"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции

"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции - РИА Новости, 03.06.2025

"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции

"Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:36:00+03:00

2025-06-03T12:36:00+03:00

2025-06-03T13:33:00+03:00

космос - риа наука

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нижний новгород

алексей лихачев

роскосмос

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

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космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижний новгород, алексей лихачев, роскосмос, технологии