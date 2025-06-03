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"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции
"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции - РИА Новости, 03.06.2025
"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции
"Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:36:00+03:00
2025-06-03T12:36:00+03:00
2025-06-03T13:33:00+03:00
космос - риа наука
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Росатом" разрабатывает программное обеспечение для будущей российской орбитальной станции, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Решение сегодняшнего дня - это большой совместный проект с "Роскосмосом" в создании полной линейки (программного обеспечения - ред.), цифровой платформы для российской орбитальной станции", - сказал Лихачев журналистам в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
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космос - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нижний новгород, алексей лихачев, роскосмос, технологии
Космос - РИА Наука, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Нижний Новгород, Алексей Лихачев, Роскосмос, Технологии
"Росатом" разработает ПО для будущей российской орбитальной станции
Лихачев: "Росатом" разрабатывает ПО для будущей российской орбитальной станции