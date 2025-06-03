https://ria.ru/20250603/standart-2020637274.html

"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов

"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов - РИА Новости, 03.06.2025

"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов

Часть государственных стандартов в области космической техники устарели, "Роскосмос" с помощью искусственного интеллекта ищет те, которые можно изменить, чтобы... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:25:00+03:00

2025-06-03T12:25:00+03:00

2025-06-03T12:25:00+03:00

нижний новгород

дмитрий баканов

роскосмос

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008389288_0:89:3071:1816_1920x0_80_0_0_e22956f3de61b5d114de22ce8b1f9302.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Часть государственных стандартов в области космической техники устарели, "Роскосмос" с помощью искусственного интеллекта ищет те, которые можно изменить, чтобы повысить качество изделий, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Третье направление искусственного интеллекта - это анализ атавизмов в виде ГОСТов. Зачастую количество испытаний, прописанных в этих ГОСТах, обратно пропорционально качеству изделия", - сказал Баканов на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. "Здесь мы смотрим, что из этого может быть лишним, что из этого можно было бы убрать при подготовке того или иного изделия к запуску", - добавил он.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука