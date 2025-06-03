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"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов - РИА Новости, 03.06.2025
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12:25 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/standart-2020637274.html
"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов
"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов - РИА Новости, 03.06.2025
"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов
Часть государственных стандартов в области космической техники устарели, "Роскосмос" с помощью искусственного интеллекта ищет те, которые можно изменить, чтобы... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:25:00+03:00
2025-06-03T12:25:00+03:00
нижний новгород
дмитрий баканов
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Часть государственных стандартов в области космической техники устарели, "Роскосмос" с помощью искусственного интеллекта ищет те, которые можно изменить, чтобы повысить качество изделий, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Третье направление искусственного интеллекта - это анализ атавизмов в виде ГОСТов. Зачастую количество испытаний, прописанных в этих ГОСТах, обратно пропорционально качеству изделия", - сказал Баканов на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. "Здесь мы смотрим, что из этого может быть лишним, что из этого можно было бы убрать при подготовке того или иного изделия к запуску", - добавил он.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
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нижний новгород, дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука
Нижний Новгород, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" назвал устаревшими часть ГОСТов

Баканов призвал заменить часть устаревших ГОСТов для космических изделий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Часть государственных стандартов в области космической техники устарели, "Роскосмос" с помощью искусственного интеллекта ищет те, которые можно изменить, чтобы повысить качество изделий, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Третье направление искусственного интеллекта - это анализ атавизмов в виде ГОСТов. Зачастую количество испытаний, прописанных в этих ГОСТах, обратно пропорционально качеству изделия", - сказал Баканов на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде.
"Здесь мы смотрим, что из этого может быть лишним, что из этого можно было бы убрать при подготовке того или иного изделия к запуску", - добавил он.
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