https://ria.ru/20250603/stambul-2020581070.html

Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте

Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте - РИА Новости, 03.06.2025

Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте

Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:52:00+03:00

2025-06-03T03:52:00+03:00

2025-06-03T03:52:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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украина

стамбул

владимир мединский

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих, выяснило РИА Новости. Делегация поселилась в армейском доме, расположенном в районе Шишли. Доступ на территорию здания ограничен. Как следует из открытых данных, такие дома в основном предназначены для военнослужащих и их семей. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход запрещен. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020541302.html

https://ria.ru/20250602/stambul-2020555833.html

россия

украина

стамбул

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский