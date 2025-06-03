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Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте - РИА Новости, 03.06.2025
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03:52 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/stambul-2020581070.html
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте - РИА Новости, 03.06.2025
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте
Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:52:00+03:00
2025-06-03T03:52:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих, выяснило РИА Новости. Делегация поселилась в армейском доме, расположенном в районе Шишли. Доступ на территорию здания ограничен. Как следует из открытых данных, такие дома в основном предназначены для военнослужащих и их семей. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход запрещен. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020541302.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте

Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих, выяснило РИА Новости.
Делегация поселилась в армейском доме, расположенном в районе Шишли. Доступ на территорию здания ограничен. Как следует из открытых данных, такие дома в основном предназначены для военнослужащих и их семей. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход запрещен.
Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле, где проходит второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед переговорами
Вчера, 19:40
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа.
Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
За переговорами в Стамбуле следил 381 журналист со всего мира
Вчера, 21:12
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир Мединский
 
 
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