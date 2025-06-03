https://ria.ru/20250603/stambul-2020581070.html
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте - РИА Новости, 03.06.2025
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте
Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T03:52:00+03:00
2025-06-03T03:52:00+03:00
2025-06-03T03:52:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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стамбул
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Украинская делегация, прибывшая на второй раунд переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих, выяснило РИА Новости. Делегация поселилась в армейском доме, расположенном в районе Шишли. Доступ на территорию здания ограничен. Как следует из открытых данных, такие дома в основном предназначены для военнослужащих и их семей. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход запрещен. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Как рассказал по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия передала Украине состоящий из двух частей меморандум, стороны договорились обменяться тяжелобольными и ранеными в формате "все на всех", РФ в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих. Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/vstrecha-2020541302.html
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте
Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих