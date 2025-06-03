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Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы

Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы - РИА Новости, 03.06.2025

Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы

Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:47:00+03:00

2025-06-03T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Комитет сената США по разведке опубликовал в 2020 году последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Ранее президент США Дональд Трамп призвал призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, фбр