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Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы - РИА Новости, 03.06.2025
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14:47 03.06.2025 (обновлено: 14:53 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/ssha-2020671552.html
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы - РИА Новости, 03.06.2025
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:47:00+03:00
2025-06-03T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Комитет сената США по разведке опубликовал в 2020 году последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Ранее президент США Дональд Трамп призвал призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, сергей лавров, фбр
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР
Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы

С сайта сената США удалили неподтвержденный доклад о вмешательстве России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке.
Комитет сената США по разведке опубликовал в 2020 году последнюю часть доклада, обвиняющего Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, что Москва категорически отрицает.
Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Ранее президент США Дональд Трамп призвал призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США предупредили о подлом плане НАТО против России
Вчера, 06:35
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий ПесковСергей ЛавровФБР
 
 
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