Комитет сената США удалил доклад о "вмешательстве России" в выборы
С сайта сената США удалили неподтвержденный доклад о вмешательстве России
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке.
Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Ранее президент США Дональд Трамп призвал призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.