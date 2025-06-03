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Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США
Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США - РИА Новости, 03.06.2025
Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США
Индия начинает переходить к закупкам американской военной техники, что положительно воспринимается в Вашингтоне, заявил министр торговли США Ховард Латник. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:36:00+03:00
2025-06-03T14:36:00+03:00
2025-06-03T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Индия начинает переходить к закупкам американской военной техники, что положительно воспринимается в Вашингтоне, заявил министр торговли США Ховард Латник. "Сейчас, как мне кажется, Индия начинает переходить к закупке военной техники у США, и это имеет большое значение", - сказал министр, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства двух стран. По словам Латника, ранее действия индийского правительства, в том числе регулярные закупки российского вооружения, традиционно действовали на нервы Штатам. Он добавил, что открытый диалог между сторонами помогает снять напряжённость. "Когда вопросы выносятся на стол, решаются напрямую и честно - тогда можно прийти к действительно хорошим отношениям. И мне кажется, мы сейчас именно на этом этапе", - заключил он. Ранее, в марте, Латник уже призывал Индию отказаться от закупок вооружения у России в пользу американских поставок. В интервью телеканалу India Today он заявил, что историческая зависимость Индии от российского оружия должна прекратиться, а США, по его словам, являются "более надёжным партнёром" в сфере военного сотрудничества.
https://ria.ru/20250523/rheinmetall-2018663047.html
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индия, сша, вашингтон (штат)
Индия, США, Вашингтон (штат)
Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США
Латник: Вашингтон высоко ценит переход Индии к закупке американского оружия