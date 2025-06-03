https://ria.ru/20250603/ssha-2020668543.html

Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США

Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США - РИА Новости, 03.06.2025

Вашингтон доволен началом перехода Индии к закупке оружия у США

Индия начинает переходить к закупкам американской военной техники, что положительно воспринимается в Вашингтоне, заявил министр торговли США Ховард Латник. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:36:00+03:00

2025-06-03T14:36:00+03:00

2025-06-03T14:36:00+03:00

индия

сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019315984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccca6679947cb3987ab6caea7d446f6f.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Индия начинает переходить к закупкам американской военной техники, что положительно воспринимается в Вашингтоне, заявил министр торговли США Ховард Латник. "Сейчас, как мне кажется, Индия начинает переходить к закупке военной техники у США, и это имеет большое значение", - сказал министр, выступая на саммите Форума стратегического партнёрства двух стран. По словам Латника, ранее действия индийского правительства, в том числе регулярные закупки российского вооружения, традиционно действовали на нервы Штатам. Он добавил, что открытый диалог между сторонами помогает снять напряжённость. "Когда вопросы выносятся на стол, решаются напрямую и честно - тогда можно прийти к действительно хорошим отношениям. И мне кажется, мы сейчас именно на этом этапе", - заключил он. Ранее, в марте, Латник уже призывал Индию отказаться от закупок вооружения у России в пользу американских поставок. В интервью телеканалу India Today он заявил, что историческая зависимость Индии от российского оружия должна прекратиться, а США, по его словам, являются "более надёжным партнёром" в сфере военного сотрудничества.

https://ria.ru/20250523/rheinmetall-2018663047.html

индия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, вашингтон (штат)