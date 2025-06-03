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Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios
Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios - РИА Новости, 03.06.2025
Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios
Администрация президента США Дональда Трампа хочет как можно быстрее сместить свое внимание с Украины на другие стратегические приоритеты, в частности, на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:44:00+03:00
2025-06-03T13:44:00+03:00
2025-06-03T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет как можно быстрее сместить свое внимание с Украины на другие стратегические приоритеты, в частности, на Тихоокеанский регион, сообщает портал Axios. "Администрации Трампа не терпится перенести свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе", - пишет портал. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина при администрации Трампа перестала находиться в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что украинский конфликт отвлекает внимание США и других стран Запада от потенциально более серьёзного противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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в мире, украина, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Администрация Трампа спешит сместить фокус с Украины, пишет Axios
Axios: в США хотят сместить внимание с Украины на другие стратегические цели