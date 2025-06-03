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Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь - РИА Новости, 03.06.2025
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10:45 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ssha-2020604231.html
Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь
Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь - РИА Новости, 03.06.2025
Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий до 50% "экономическим саморазрушением". РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:45:00+03:00
2025-06-03T10:45:00+03:00
цены на нефть
сша
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вашингтон (штат)
энтони альбанезе
дональд трамп
g7
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий до 50% "экономическим саморазрушением". "Это акт экономического разрушения и недружественный поступок. Это лишь повысит цены для американских покупателей и потребителей", - заявил Альбанезе в интервью радиостанции ABC. По его словам, Канберра будет добиваться отмены импортных пошлин со стороны Вашингтона. Также австралийский премьер-министр выразил надежду на встречу с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита стран Группы семи (G7) в Канаде. "У нас есть четкая, последовательная позиция в отношении свободной и справедливой торговле, она заключается в поддержке соглашения о свободной торговле с США. Мы постоянно напоминаем нашим американским друзьям, что США имеют положительное сальдо торгового баланса с Австралией, поэтому нет смысла подрывать торговлю между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов. Япония провела уже четыре раунда переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. В ходе последнего раунда стороны договорились встретиться ещё раз в июне с тем, чтобы подготовить почву для встречи лидеров на полях саммита G7.
https://ria.ru/20250529/ssha-2019686663.html
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сша
австралия
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цены на нефть, сша, австралия, вашингтон (штат), энтони альбанезе, дональд трамп, g7, введение трампом пошлин на импорт
Цены на нефть, США, Австралия, Вашингтон (штат), Энтони Альбанезе, Дональд Трамп, G7, Введение Трампом пошлин на импорт
Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь

Альбанезе назвал повышение США пошлин на сталь экономическим саморазрушением

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий до 50% "экономическим саморазрушением".
"Это акт экономического разрушения и недружественный поступок. Это лишь повысит цены для американских покупателей и потребителей", - заявил Альбанезе в интервью радиостанции ABC.
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По его словам, Канберра будет добиваться отмены импортных пошлин со стороны Вашингтона. Также австралийский премьер-министр выразил надежду на встречу с американским президентом Дональдом Трампом на полях саммита стран Группы семи (G7) в Канаде.
"У нас есть четкая, последовательная позиция в отношении свободной и справедливой торговле, она заключается в поддержке соглашения о свободной торговле с США. Мы постоянно напоминаем нашим американским друзьям, что США имеют положительное сальдо торгового баланса с Австралией, поэтому нет смысла подрывать торговлю между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США с 25% до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
Япония провела уже четыре раунда переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. В ходе последнего раунда стороны договорились встретиться ещё раз в июне с тем, чтобы подготовить почву для встречи лидеров на полях саммита G7.
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Цены на нефтьСШААвстралияВашингтон (штат)Энтони АльбанезеДональд ТрампG7Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
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