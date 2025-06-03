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Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 03.06.2025
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17:07 03.06.2025 (обновлено: 23:34 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном сроке жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, устроившему в 2022 году... РИА Новости, 03.06.2025
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2025-06-03T23:34:00+03:00
россия
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
взрыв газа
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном сроке жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, устроившему в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. &quot;Приговор Московского областного суда оставлен без изменения&quot;, — сказал собеседник агентства.По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК России отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем, но не находили подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора — в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
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россия
ступино
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, ступино, московская область (подмосковье), взрыв газа
Россия, Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), взрыв газа
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок

Жителю Ступино Зарубину утвердили пожизненный срок после взрыва газа с погибшими

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном сроке жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, устроившему в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Приговор Московского областного суда оставлен без изменения", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб.
В СК России отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем, но не находили подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора — в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
РоссияПроисшествияСтупиноМосковская область (Подмосковье)взрыв газа
 
 
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