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Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок - РИА Новости, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном сроке жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, устроившему в 2022 году... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:07:00+03:00
2025-06-03T17:07:00+03:00
2025-06-03T23:34:00+03:00
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ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор о пожизненном сроке жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, устроившему в 2022 году взрыв газа в жилом доме, из-за которого погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Московского областного суда оставлен без изменения", — сказал собеседник агентства.По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил убить своих супругу и детей, инсценировав бытовой взрыв газа. В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоэтажного жилого дома и погибли шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Также причинены тяжкие травмы еще четверым жителям. Собственникам квартир причинен значительный материальный ущерб. В СК России отмечали, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем, но не находили подтверждения. Собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз легли в основу обвинения и приговора — в ноябре 2024 года Зарубина осудили пожизненно.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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россия, происшествия, ступино, московская область (подмосковье), взрыв газа
Россия, Происшествия, Ступино, Московская область (Подмосковье), взрыв газа
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
Жителю Ступино Зарубину утвердили пожизненный срок после взрыва газа с погибшими