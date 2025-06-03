https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020584829.html

Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ

Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ

Российский оператор беспилотника спас мирного жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ, рассказал РИА Новости сам пострадавший, пожелавший остаться неназванным. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T06:32:00+03:00

2025-06-03T06:32:00+03:00

2025-06-03T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Российский оператор беспилотника спас мирного жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ, рассказал РИА Новости сам пострадавший, пожелавший остаться неназванным. "Я пошел в очередной раз кормить собаку тещи. Смотрю - открытая дверь в дом. Я захожу во двор, слышу, как щелкает затвор, и: "Стий, ты хто?"… поставили на колени и руки за голову. Отвернули меня спиной к себе", - сказал он. Мужчина рассказал, что боевики ВСУ приняли его за диверсанта из-за татуировки на русском языке и принялись стрелять над головой, чтобы запугать его. Мирный житель услышал, как над ним передернули затвор, и подумал, что уже будет застрелен, но в последний момент мимо пролетел российский дрон, который спугнул боевиков. "Меня спасло, что летел беспилотник. Он пролетал мимо, а они кричали: "птыця-птыця" и заскочили в подвал. Краем глаза увидел, что они скрылись в этом подвале. Я резко сорвался и побежал мимо огородов, просто удрал. Начали вслед очереди пускать автоматные", - поделился житель Селидово. После спасения российский дрон сопровождал мужчину до безопасного места, а потом сделал жест, обозначающий добрые намерения. "Он русский, потому что он меня сопровождал весь мой маршрут. Он надо мной летел, а когда я забежал уже к себе, просто завис надо мной и покачался. Потом, когда парни русские зашли, мне говорили, что он мне дал понять - он свой. Спасибо, конечно, операторам, может, узнают меня, когда это интервью будет. Я бы хотел им руку пожать, благодаря им я остался жив", - добавил мирный житель. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километра северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020580929.html

https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html

селидово

донецкая народная республика

донецк

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