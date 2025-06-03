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Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 03.06.2025 (обновлено: 10:10 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020584829.html
Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ
Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ
Российский оператор беспилотника спас мирного жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ, рассказал РИА Новости сам пострадавший, пожелавший остаться неназванным. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T06:32:00+03:00
2025-06-03T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Российский оператор беспилотника спас мирного жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ, рассказал РИА Новости сам пострадавший, пожелавший остаться неназванным. "Я пошел в очередной раз кормить собаку тещи. Смотрю - открытая дверь в дом. Я захожу во двор, слышу, как щелкает затвор, и: "Стий, ты хто?"… поставили на колени и руки за голову. Отвернули меня спиной к себе", - сказал он. Мужчина рассказал, что боевики ВСУ приняли его за диверсанта из-за татуировки на русском языке и принялись стрелять над головой, чтобы запугать его. Мирный житель услышал, как над ним передернули затвор, и подумал, что уже будет застрелен, но в последний момент мимо пролетел российский дрон, который спугнул боевиков. "Меня спасло, что летел беспилотник. Он пролетал мимо, а они кричали: "птыця-птыця" и заскочили в подвал. Краем глаза увидел, что они скрылись в этом подвале. Я резко сорвался и побежал мимо огородов, просто удрал. Начали вслед очереди пускать автоматные", - поделился житель Селидово. После спасения российский дрон сопровождал мужчину до безопасного места, а потом сделал жест, обозначающий добрые намерения. "Он русский, потому что он меня сопровождал весь мой маршрут. Он надо мной летел, а когда я забежал уже к себе, просто завис надо мной и покачался. Потом, когда парни русские зашли, мне говорили, что он мне дал понять - он свой. Спасибо, конечно, операторам, может, узнают меня, когда это интервью будет. Я бы хотел им руку пожать, благодаря им я остался жив", - добавил мирный житель. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километра северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020580929.html
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020097643.html
селидово
донецкая народная республика
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селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ

Российский оператор БПЛА спас жителя Селидово от расстрела ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Российский оператор беспилотника спас мирного жителя Селидово (ДНР) от расстрела ВСУ, рассказал РИА Новости сам пострадавший, пожелавший остаться неназванным.
"Я пошел в очередной раз кормить собаку тещи. Смотрю - открытая дверь в дом. Я захожу во двор, слышу, как щелкает затвор, и: "Стий, ты хто?"… поставили на колени и руки за голову. Отвернули меня спиной к себе", - сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске
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Мужчина рассказал, что боевики ВСУ приняли его за диверсанта из-за татуировки на русском языке и принялись стрелять над головой, чтобы запугать его. Мирный житель услышал, как над ним передернули затвор, и подумал, что уже будет застрелен, но в последний момент мимо пролетел российский дрон, который спугнул боевиков.
"Меня спасло, что летел беспилотник. Он пролетал мимо, а они кричали: "птыця-птыця" и заскочили в подвал. Краем глаза увидел, что они скрылись в этом подвале. Я резко сорвался и побежал мимо огородов, просто удрал. Начали вслед очереди пускать автоматные", - поделился житель Селидово.
После спасения российский дрон сопровождал мужчину до безопасного места, а потом сделал жест, обозначающий добрые намерения.
"Он русский, потому что он меня сопровождал весь мой маршрут. Он надо мной летел, а когда я забежал уже к себе, просто завис надо мной и покачался. Потом, когда парни русские зашли, мне говорили, что он мне дал понять - он свой. Спасибо, конечно, операторам, может, узнают меня, когда это интервью будет. Я бы хотел им руку пожать, благодаря им я остался жив", - добавил мирный житель.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километра северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Боец рассказал об уничтожении "наглого" пикапа ВСУ в Красноармейске
31 мая, 06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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