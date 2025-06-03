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Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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05:12 03.06.2025 (обновлено: 06:40 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583303.html
Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ
Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:12:00+03:00
2025-06-03T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-8 амтш
ми-28нм
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — рассказали в ведомстве.После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583004.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Ми-28НМ
Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

Минобороны: ударная группа ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — рассказали в ведомстве.
После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШМи-28НМ
 
 
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