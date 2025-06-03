https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583303.html

Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронированную технику ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:12:00+03:00

2025-06-03T05:12:00+03:00

2025-06-03T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", — рассказали в ведомстве.После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" потеряли за сутки более 275 военнослужащих, пять бронемашин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583004.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, ми-28нм