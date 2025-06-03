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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
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05:02 03.06.2025
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:02:00+03:00
2025-06-03T05:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Артиллерийский расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что в результате аэроразведки было обнаружено скопление противника. "Получив точные координаты цели... при помощи разведывательных БПЛА, расчет орудия "Гиацинт-Б" оперативно демаскировал артиллерийскую установку, произвел наводку по координатам цели и беглым огнем поразил район, где располагались силы ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ

Минобороны: артиллеристы "Запада" уничтожили пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Артиллерийский расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Отмечается, что в результате аэроразведки было обнаружено скопление противника.
"Получив точные координаты цели... при помощи разведывательных БПЛА, расчет орудия "Гиацинт-Б" оперативно демаскировал артиллерийскую установку, произвел наводку по координатам цели и беглым огнем поразил район, где располагались силы ВСУ", - уточнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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