https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020582884.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 03.06.2025

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ

Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:02:00+03:00

2025-06-03T05:02:00+03:00

2025-06-03T05:02:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Артиллерийский расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" Варшавской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления ВСУ", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что в результате аэроразведки было обнаружено скопление противника. "Получив точные координаты цели... при помощи разведывательных БПЛА, расчет орудия "Гиацинт-Б" оперативно демаскировал артиллерийскую установку, произвел наводку по координатам цели и беглым огнем поразил район, где располагались силы ВСУ", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020580929.html

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