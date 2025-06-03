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Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт - РИА Новости, 03.06.2025
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11:14 03.06.2025 (обновлено: 11:20 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html
Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт
Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт
Переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее, причём во всех сегментах, для предпринимателей становится нормой опираться на... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:14:00+03:00
2025-06-03T11:20:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
высшая школа экономики (вшэ)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее, причём во всех сегментах, для предпринимателей становится нормой опираться на современные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что важно, всё интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах – от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ. У нас в стране 80% решений, применяемых сегодня предприятиями для управления финансами, – российские. И каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования – тоже наша. Доля наших платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов сейчас превышает 40%, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отметил, что правительство создает условия, чтобы заказчикам было выгодно переходить на отечественные решения - с начала этого года, напомнил премьер, покупателям российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра предоставили возможность сократить базу налога на прибыль. Такие расходы теперь зачитываются по двойному коэффициенту. Мишустин указал на то, что при выработке дополнительных шагов по помощи индустрии правительство обязательно учитывает мнение самих предпринимателей. "По результатам опроса, который проводился Высшей школой экономики, среди семисот крупнейших участников IТ-рынка, оценка делового климата сейчас находится на максимально благоприятном уровне. Около трети российских предприятий сектора видят увеличение объема продаж и отмечают рост числа новых клиентов", - заметил Мишустин. Он указал на то, что для российских компаний" становится нормой опираться на современные собственные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности". "Только в прошлом году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения они направили свыше 3 триллионов рублей –это на 50% выше, чем в 2021", - сказал Мишустин. По его словам, существенный вклад в рост спроса на подобные продукты обеспечили и индустриальные центры компетенций, которые объединили в каждой отрасли ведущих заказчиков с успешным опытом цифровой трансформации и разработчиков ПО, став хорошим примером эффективной кооперации. Всего сегодня существует 36 таких структур, куда вошло свыше 500 компаний. Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, созданию новых и их пилотному внедрению, напомнил Мишустин. "Правительство одобрило 160 предложенных инициатив. По 140 – началась реализация. Причем только на 32 из них потребовались гранты от государства. Остальные развиваются, что важно, о за счет частных вложений... На один бюджетный рубль пришлось более 7 рублей софинансирования от бизнеса. Это отличный результат, я считаю. Инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных продуктов, повысить зрелость собственных, чтобы они были полезны и удобны для предприятий", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250603/avtomatizatsiya-2020612210.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Мишустин рассказал о переходе российских компаний на отечественный софт

Мишустин: переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Переход российских компаний на отечественный софт идёт всё интенсивнее, причём во всех сегментах, для предпринимателей становится нормой опираться на современные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Что важно, всё интенсивнее идет переход именно на отечественный софт. Причем во всех сегментах – от операционных систем и пользовательских приложений до сложных корпоративных платформ. У нас в стране 80% решений, применяемых сегодня предприятиями для управления финансами, – российские. И каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования – тоже наша. Доля наших платформ для автоматизации и оптимизации производств и технологических процессов сейчас превышает 40%, а комплексных инструментов для планирования, распределения и контроля ресурсов – 60%", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин рассказал о создании в России программ для автоматизации процессов
11:10
Он отметил, что правительство создает условия, чтобы заказчикам было выгодно переходить на отечественные решения - с начала этого года, напомнил премьер, покупателям российского софта и программно-аппаратных комплексов из реестра предоставили возможность сократить базу налога на прибыль. Такие расходы теперь зачитываются по двойному коэффициенту.
Мишустин указал на то, что при выработке дополнительных шагов по помощи индустрии правительство обязательно учитывает мнение самих предпринимателей.
"По результатам опроса, который проводился Высшей школой экономики, среди семисот крупнейших участников IТ-рынка, оценка делового климата сейчас находится на максимально благоприятном уровне. Около трети российских предприятий сектора видят увеличение объема продаж и отмечают рост числа новых клиентов", - заметил Мишустин.
Он указал на то, что для российских компаний" становится нормой опираться на современные собственные продукты для повышения производительности и эффективности деятельности".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин
10:56
"Только в прошлом году на покупку, внедрение и поддержку программного обеспечения они направили свыше 3 триллионов рублей –это на 50% выше, чем в 2021", - сказал Мишустин.
По его словам, существенный вклад в рост спроса на подобные продукты обеспечили и индустриальные центры компетенций, которые объединили в каждой отрасли ведущих заказчиков с успешным опытом цифровой трансформации и разработчиков ПО, став хорошим примером эффективной кооперации. Всего сегодня существует 36 таких структур, куда вошло свыше 500 компаний.
Именно на их базе были сформулированы проекты по донастройке существующих решений, созданию новых и их пилотному внедрению, напомнил Мишустин.
"Правительство одобрило 160 предложенных инициатив. По 140 – началась реализация. Причем только на 32 из них потребовались гранты от государства. Остальные развиваются, что важно, о за счет частных вложений... На один бюджетный рубль пришлось более 7 рублей софинансирования от бизнеса. Это отличный результат, я считаю. Инвесторы прекрасно понимают, насколько важно добиться независимости от иностранных продуктов, повысить зрелость собственных, чтобы они были полезны и удобны для предприятий", - подчеркнул Мишустин.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Гранты на "цифру": как господдержка помогает развитию ИТ-отрасли в России
25 ноября 2024, 09:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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