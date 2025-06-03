Рейтинг@Mail.ru
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/sochi-2020714660.html
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2025
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей
Предпринимательницу в Сочи будут судить за мошенничество на 670 тысяч рублей при выполнении работ по госконтракту на ремонт здания станции скорой помощи,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:32:00+03:00
2025-06-03T17:32:00+03:00
происшествия
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Предпринимательницу в Сочи будут судить за мошенничество на 670 тысяч рублей при выполнении работ по госконтракту на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС, сообщила пресс-служба полиции города. "В 2022 году 38-летняя бизнесвумен заключила контракт. После завершения работ она сфальсифицировала акт приемки, завысив стоимость выполненных работ. В результате чего причинила ущерб учреждению здравоохранения на сумму более 670 000 рублей. Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере - ред.), направлено в Центральный районный суд Сочи", - говорится в сообщении. Следователи УВД по городу Сочи собрали доказательства, что некоторые работы по госконтракту не были проведены. Уточняется, что государственный контракт с предпринимательницей был заключен на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС. Режим ЧС был объявлен в июле 2022 года на всей территории Сочи после трехдневного залпового ливня. Более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники было задействовано в городе, сообщали в администрации Сочи. По информации из открытых источников, ремонт потребовался после повреждения станции скорой помощи на улице Донская, общая сумма выполненных работ по контракту должна была составить более 19 миллионов рублей. Теперь предпринимательнице за мошенничество с госконтрактом грозит до 6 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250528/obvinenie-2019512934.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия
Происшествия, Сочи, Россия
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей

Жительницу Сочи будут судить за мошенничество при ремонте станции скорой помощи

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Предпринимательницу в Сочи будут судить за мошенничество на 670 тысяч рублей при выполнении работ по госконтракту на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС, сообщила пресс-служба полиции города.
"В 2022 году 38-летняя бизнесвумен заключила контракт. После завершения работ она сфальсифицировала акт приемки, завысив стоимость выполненных работ. В результате чего причинила ущерб учреждению здравоохранения на сумму более 670 000 рублей. Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере - ред.), направлено в Центральный районный суд Сочи", - говорится в сообщении.
Следователи УВД по городу Сочи собрали доказательства, что некоторые работы по госконтракту не были проведены. Уточняется, что государственный контракт с предпринимательницей был заключен на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС.
Режим ЧС был объявлен в июле 2022 года на всей территории Сочи после трехдневного залпового ливня. Более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники было задействовано в городе, сообщали в администрации Сочи.
По информации из открытых источников, ремонт потребовался после повреждения станции скорой помощи на улице Донская, общая сумма выполненных работ по контракту должна была составить более 19 миллионов рублей. Теперь предпринимательнице за мошенничество с госконтрактом грозит до 6 лет лишения свободы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Директора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве
28 мая, 11:21
 
ПроисшествияСочиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала