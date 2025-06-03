https://ria.ru/20250603/sochi-2020714660.html

В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей

В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей - РИА Новости, 03.06.2025

В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей

Предпринимательницу в Сочи будут судить за мошенничество на 670 тысяч рублей при выполнении работ по госконтракту на ремонт здания станции скорой помощи,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:32:00+03:00

2025-06-03T17:32:00+03:00

2025-06-03T17:32:00+03:00

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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Предпринимательницу в Сочи будут судить за мошенничество на 670 тысяч рублей при выполнении работ по госконтракту на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС, сообщила пресс-служба полиции города. "В 2022 году 38-летняя бизнесвумен заключила контракт. После завершения работ она сфальсифицировала акт приемки, завысив стоимость выполненных работ. В результате чего причинила ущерб учреждению здравоохранения на сумму более 670 000 рублей. Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере - ред.), направлено в Центральный районный суд Сочи", - говорится в сообщении. Следователи УВД по городу Сочи собрали доказательства, что некоторые работы по госконтракту не были проведены. Уточняется, что государственный контракт с предпринимательницей был заключен на ремонт здания станции скорой помощи, пострадавшего от ЧС. Режим ЧС был объявлен в июле 2022 года на всей территории Сочи после трехдневного залпового ливня. Более 1100 специалистов и почти 400 единиц техники было задействовано в городе, сообщали в администрации Сочи. По информации из открытых источников, ремонт потребовался после повреждения станции скорой помощи на улице Донская, общая сумма выполненных работ по контракту должна была составить более 19 миллионов рублей. Теперь предпринимательнице за мошенничество с госконтрактом грозит до 6 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250528/obvinenie-2019512934.html

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происшествия, сочи, россия