Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий
Слуцкий: антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу и соратникам
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Германии Фридриху Мерцу, ни его соратникам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее во вторник депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, осуществить закрытие ряда источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
"В Германии депутат от партии Мерца "нашел" русских шпионов в Берлине. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Мерцу, ни его соратникам. Так же как шпиономания и поиск внешних врагов не решат проблемы простых немцев", - написал Слуцкий.
По мнению парламентария, представители партии канцлера ФРГ страдают распространенной в западной политике "бациллой популизма".
"Искусственно поддерживать в повестке русофобию на уровне дипломатических войн – провальный способ заработать очки. Особенно, если нечего противопоставить с точки зрения реальных дел", - добавил он.