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Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2025
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21:37 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/slutskiy-2020750611.html
Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий
Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.06.2025
Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий
Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Германии Фридриху Мерцу, ни его соратникам, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:37:00+03:00
2025-06-03T21:37:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Германии Фридриху Мерцу, ни его соратникам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Ранее во вторник депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, осуществить закрытие ряда источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация. "В Германии депутат от партии Мерца "нашел" русских шпионов в Берлине. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Мерцу, ни его соратникам. Так же как шпиономания и поиск внешних врагов не решат проблемы простых немцев", - написал Слуцкий. По мнению парламентария, представители партии канцлера ФРГ страдают распространенной в западной политике "бациллой популизма". "Искусственно поддерживать в повестке русофобию на уровне дипломатических войн – провальный способ заработать очки. Особенно, если нечего противопоставить с точки зрения реальных дел", - добавил он.
https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html
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в мире, германия, фридрих мерц, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу, заявил Слуцкий

Слуцкий: антироссийская риторика не прибавит симпатий немцев Мерцу и соратникам

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Германии Фридриху Мерцу, ни его соратникам, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Ранее во вторник депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Родерих Кизеветтер потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, осуществить закрытие ряда источников информации и блокировку страниц в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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"В Германии депутат от партии Мерца "нашел" русских шпионов в Берлине. Антироссийская риторика не прибавит симпатий избирателей ни канцлеру Мерцу, ни его соратникам. Так же как шпиономания и поиск внешних врагов не решат проблемы простых немцев", - написал Слуцкий.
По мнению парламентария, представители партии канцлера ФРГ страдают распространенной в западной политике "бациллой популизма".
"Искусственно поддерживать в повестке русофобию на уровне дипломатических войн – провальный способ заработать очки. Особенно, если нечего противопоставить с точки зрения реальных дел", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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В миреГерманияФридрих МерцЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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