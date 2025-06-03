https://ria.ru/20250603/slutskiy-2020664968.html

Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной

Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025

Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной

Третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью может пройти в Стамбуле в конце июня, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:22:00+03:00

2025-06-03T14:22:00+03:00

2025-06-03T14:22:00+03:00

украина

стамбул

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леонид слуцкий (политик)

владимир мединский

госдума рф

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью может пройти в Стамбуле в конце июня, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Депутат отметил, что российский меморандум - это реальная дорожная карта по устойчивому урегулированию, пункты документа при этом сформулированы предельно четко. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

https://ria.ru/20250602/ekspert-2020569774.html

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