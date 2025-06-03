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Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
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14:22 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/slutskiy-2020664968.html
Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной
Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной - РИА Новости, 03.06.2025
Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной
Третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью может пройти в Стамбуле в конце июня, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:22:00+03:00
2025-06-03T14:22:00+03:00
украина
стамбул
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир мединский
госдума рф
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью может пройти в Стамбуле в конце июня, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Депутат отметил, что российский меморандум - это реальная дорожная карта по устойчивому урегулированию, пункты документа при этом сформулированы предельно четко. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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украина, стамбул, россия, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, госдума рф, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Украина, Стамбул, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Мединский, Госдума РФ, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Слуцкий рассказал, когда может пройти третий раунд переговоров с Украиной

Слуцкий считает, что третий раунд переговоров с Украиной пройдет в конце июня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Третий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта с большой вероятностью может пройти в Стамбуле в конце июня, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это движение к устойчивому прекращению огня будет одним из ключевых вопросов на третьем раунде. С большой вероятностью он пройдет там же в Стамбуле в конце месяца", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Депутат отметил, что российский меморандум - это реальная дорожная карта по устойчивому урегулированию, пункты документа при этом сформулированы предельно четко.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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УкраинаСтамбулРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир МединскийГосдума РФВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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