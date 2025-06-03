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В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости - РИА Новости, 03.06.2025
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16:41 03.06.2025 (обновлено: 17:26 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/slon-2020698345.html
В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости
В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости - РИА Новости, 03.06.2025
В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости
На северо-востоке Таиланда дикий слон зашел в магазин неподалеку от горного национального парка "Кхао Яй" и наелся там сладостей, пишет газета "Кхао Сот" со... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:41:00+03:00
2025-06-03T17:26:00+03:00
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БАНГКОК, 3 июн — РИА Новости. На северо-востоке Таиланда дикий слон зашел в магазин неподалеку от горного национального парка "Кхао Яй" и наелся там сладостей, пишет газета "Кхао Сот" со ссылкой на владельцев магазина.Молодого слона по имени Плай Бианг Лек (в Таиланде у всех слонов есть имена, даже у диких) жители поселка в Кхао Яе видели регулярно выходящим из заповедника на поиски пищи. Несколько лет он проходил мимо поселкового магазина и никогда им не интересовался. Но 2 июня он свернул с обычного маршрута и вошел в магазин, передняя часть которого представляет собой высокий навес без дверей. &quot;Сегодня Плай Бианг Лек зашел на шоппинг&quot;, — цитирует газета пост группы &quot;Это Кхао Яй&quot; в соцсетях.Задевая потолок головой, слон прошел к полкам с тайскими сладостями, где лежало печенье из запеченного до хруста риса, вымоченного в сиропе из тростникового сахара, и хоботом стал отправлять его в рот одно за другим. Съев все печенье, слон принялся за сырые куриные яйца, которые ему тоже понравились, так что и эта полка оказалась в результате пустой. Потом Плай Бианг Лек прихватил еще несколько рисовых печенек, которые раньше не заметил, спокойно вышел из магазина и вернулся на тропу. По информации "Кхао Сот", обычно слоны, если и заходят в помещения, где хранится еда, то предпочитают соленые продукты.
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в мире, таиланд
В мире, Таиланд
В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости

В Таиланде слон зашел в магазин рядом с национальным парком и съел все сладости

© СоцсетиСлон по кличке Плай Бианг Лек зашел в магазин в Таиланде
Слон по кличке Плай Бианг Лек зашел в магазин в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Соцсети
Слон по кличке Плай Бианг Лек зашел в магазин в Таиланде
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БАНГКОК, 3 июн — РИА Новости. На северо-востоке Таиланда дикий слон зашел в магазин неподалеку от горного национального парка "Кхао Яй" и наелся там сладостей, пишет газета "Кхао Сот" со ссылкой на владельцев магазина.
Молодого слона по имени Плай Бианг Лек (в Таиланде у всех слонов есть имена, даже у диких) жители поселка в Кхао Яе видели регулярно выходящим из заповедника на поиски пищи. Несколько лет он проходил мимо поселкового магазина и никогда им не интересовался. Но 2 июня он свернул с обычного маршрута и вошел в магазин, передняя часть которого представляет собой высокий навес без дверей.
«

"Сегодня Плай Бианг Лек зашел на шоппинг", — цитирует газета пост группы "Это Кхао Яй" в соцсетях.

Задевая потолок головой, слон прошел к полкам с тайскими сладостями, где лежало печенье из запеченного до хруста риса, вымоченного в сиропе из тростникового сахара, и хоботом стал отправлять его в рот одно за другим. Съев все печенье, слон принялся за сырые куриные яйца, которые ему тоже понравились, так что и эта полка оказалась в результате пустой. Потом Плай Бианг Лек прихватил еще несколько рисовых печенек, которые раньше не заметил, спокойно вышел из магазина и вернулся на тропу.
По информации "Кхао Сот", обычно слоны, если и заходят в помещения, где хранится еда, то предпочитают соленые продукты.
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