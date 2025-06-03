https://ria.ru/20250603/sk-2020753877.html

Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве

Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2025

Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве

Жительница Мытищ, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:32:00+03:00

2025-06-03T22:32:00+03:00

2025-06-03T23:36:00+03:00

происшествия

россия

мытищи

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жительница Мытищ, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела, сообщается в Telegram-канале СК России.Накануне в СМИ распространилась информация о том, что женщина направила иск с требованием признать незаконным решение суда об аннулировании ее сертификата."В связи с этим и в том числе для пресечения преступления <...> возбуждено еще одно уголовное дело (часть третья статьи 30, часть четвертая статьи 159 УК России)", — говорится в заявлении.Действия подозреваемой расценивают как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем. Следователи также представили копии материалов дела, которые доказывают незаконность получения фигуранткой жилищного сертификата. В мае СК сообщил, что против бывшего замглавы администрации Мытищ вновь возбудили уголовные дела из-за получения уроженкой Центральной Азии свидетельства о праве на жилищную субсидию в 24,2 миллиона рублей. По информации ведомства, должностные лица муниципалитета не проверили соблюдение требований для его выдачи. Это касается сведений о доходах членов семьи, признанных малоимущими, которые занизили их в несколько раз, а также данных о проживании 13 человек в имевшемся жилье, тогда как некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному тюремному сроку или проходили очное обучение за пределами России.

https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html

https://realty.ria.ru/20250306/bastrykin-2003340784.html

россия

мытищи

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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)