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Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2025
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22:32 03.06.2025 (обновлено: 23:36 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/sk-2020753877.html
Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве
Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве - РИА Новости, 03.06.2025
Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве
Жительница Мытищ, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:32:00+03:00
2025-06-03T23:36:00+03:00
происшествия
россия
мытищи
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жительница Мытищ, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела, сообщается в Telegram-канале СК России.Накануне в СМИ распространилась информация о том, что женщина направила иск с требованием признать незаконным решение суда об аннулировании ее сертификата."В связи с этим и в том числе для пресечения преступления &lt;...&gt; возбуждено еще одно уголовное дело (часть третья статьи 30, часть четвертая статьи 159 УК России)", — говорится в заявлении.Действия подозреваемой расценивают как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем. Следователи также представили копии материалов дела, которые доказывают незаконность получения фигуранткой жилищного сертификата. В мае СК сообщил, что против бывшего замглавы администрации Мытищ вновь возбудили уголовные дела из-за получения уроженкой Центральной Азии свидетельства о праве на жилищную субсидию в 24,2 миллиона рублей. По информации ведомства, должностные лица муниципалитета не проверили соблюдение требований для его выдачи. Это касается сведений о доходах членов семьи, признанных малоимущими, которые занизили их в несколько раз, а также данных о проживании 13 человек в имевшемся жилье, тогда как некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному тюремному сроку или проходили очное обучение за пределами России.
https://ria.ru/20250505/mironov-2014986405.html
https://realty.ria.ru/20250306/bastrykin-2003340784.html
россия
мытищи
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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Мытищ стала фигуранткой еще одного дела о мошенничестве

СК: жительница Мытищ стала фигуранткой нового дела о мошенничестве с жильем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Жительница Мытищ, подозреваемая в мошенничестве с жилищным сертификатом на 24 миллиона рублей, стала фигуранткой еще одного уголовного дела, сообщается в Telegram-канале СК России.
Накануне в СМИ распространилась информация о том, что женщина направила иск с требованием признать незаконным решение суда об аннулировании ее сертификата.
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"В связи с этим и в том числе для пресечения преступления <...> возбуждено еще одно уголовное дело (часть третья статьи 30, часть четвертая статьи 159 УК России)", — говорится в заявлении.
Действия подозреваемой расценивают как новую попытку получить государственные средства мошенническим путем. Следователи также представили копии материалов дела, которые доказывают незаконность получения фигуранткой жилищного сертификата.
В мае СК сообщил, что против бывшего замглавы администрации Мытищ вновь возбудили уголовные дела из-за получения уроженкой Центральной Азии свидетельства о праве на жилищную субсидию в 24,2 миллиона рублей.
По информации ведомства, должностные лица муниципалитета не проверили соблюдение требований для его выдачи. Это касается сведений о доходах членов семьи, признанных малоимущими, которые занизили их в несколько раз, а также данных о проживании 13 человек в имевшемся жилье, тогда как некоторые из них на тот момент были приговорены к длительному тюремному сроку или проходили очное обучение за пределами России.
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ПроисшествияРоссияМытищиМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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