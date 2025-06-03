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США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News - РИА Новости, 03.06.2025
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10:12 03.06.2025 (обновлено: 11:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/siriya-2020600982.html
США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News
США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News - РИА Новости, 03.06.2025
США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News
США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:12:00+03:00
2025-06-03T11:14:00+03:00
в мире
сирия
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дональд трамп
сирийские демократические силы
министерство обороны сша
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников."Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели. &lt;...&gt; Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты. Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост", — говорится в публикации.Пентагон в апреле подтвердил, что в ближайшие месяцы сократит число военных в Сирии до менее тысячи. При этом ведомство пообещало продолжить наносить удары по оставшимся в стране боевикам ИГ*.Американские власти объяснили решение успехами в борьбе коалиционных сил с "Исламским государством"*. Они привели в пример "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.Несмотря на это, на севере и северо-востоке Сирии продолжают действовать разрозненные отряды ИГ*, они укрываются в отдаленных поселениях в пустынной местности. Террористы нападают на позиции курдов и атакуют транспортные средства на трассах между крупными городами.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html
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в мире, сирия, сша, дональд трамп, сирийские демократические силы, министерство обороны сша, исламское государство*
В мире, Сирия, США, Дональд Трамп, Сирийские демократические силы, Министерство обороны США, Исламское государство*
США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News

Fox News: США отказались от трех баз и вывели около 500 военных из Сирии

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников.
"Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели. <...> Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты. Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост", — говорится в публикации.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
24 мая, 00:47
Пентагон в апреле подтвердил, что в ближайшие месяцы сократит число военных в Сирии до менее тысячи. При этом ведомство пообещало продолжить наносить удары по оставшимся в стране боевикам ИГ*.
Американские власти объяснили решение успехами в борьбе коалиционных сил с "Исламским государством"*. Они привели в пример "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Несмотря на это, на севере и северо-востоке Сирии продолжают действовать разрозненные отряды ИГ*, они укрываются в отдаленных поселениях в пустынной местности. Террористы нападают на позиции курдов и атакуют транспортные средства на трассах между крупными городами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
США и Саудовская Аравия берут под контроль Сирию
15 мая, 08:00
 
В миреСирияСШАДональд ТрампСирийские демократические силыМинистерство обороны СШАИсламское государство*
 
 
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