США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News
Fox News: США отказались от трех баз и вывели около 500 военных из Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников.
"Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели. <...> Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты. Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост", — говорится в публикации.
Пентагон в апреле подтвердил, что в ближайшие месяцы сократит число военных в Сирии до менее тысячи. При этом ведомство пообещало продолжить наносить удары по оставшимся в стране боевикам ИГ*.
Американские власти объяснили решение успехами в борьбе коалиционных сил с "Исламским государством"*. Они привели в пример "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Несмотря на это, на севере и северо-востоке Сирии продолжают действовать разрозненные отряды ИГ*, они укрываются в отдаленных поселениях в пустынной местности. Террористы нападают на позиции курдов и атакуют транспортные средства на трассах между крупными городами.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
США и Саудовская Аравия берут под контроль Сирию
15 мая, 08:00