https://ria.ru/20250603/siriya-2020600982.html

США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News

США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News - РИА Новости, 03.06.2025

США отказались от трех военных баз в Сирии, сообщает Fox News

США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:12:00+03:00

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2025-06-03T11:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" в рамках сокращения военного присутствия в стране, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на двух американских чиновников."Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели. <...> Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты. Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост", — говорится в публикации.Пентагон в апреле подтвердил, что в ближайшие месяцы сократит число военных в Сирии до менее тысячи. При этом ведомство пообещало продолжить наносить удары по оставшимся в стране боевикам ИГ*.Американские власти объяснили решение успехами в борьбе коалиционных сил с "Исламским государством"*. Они привели в пример "территориальное поражение", которое террористы потерпели в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.Несмотря на это, на севере и северо-востоке Сирии продолжают действовать разрозненные отряды ИГ*, они укрываются в отдаленных поселениях в пустынной местности. Террористы нападают на позиции курдов и атакуют транспортные средства на трассах между крупными городами.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html

https://ria.ru/20250515/siriya-2016981433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, сша, дональд трамп, сирийские демократические силы, министерство обороны сша, исламское государство*