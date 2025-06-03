https://ria.ru/20250603/shtaby-2020581683.html

Штабы делегаций России и Украины находились в 100 метрах друг от друга

Штабы делегаций России и Украины находились в 100 метрах друг от друга - РИА Новости, 03.06.2025

Штабы делегаций России и Украины находились в 100 метрах друг от друга

Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга, в соседних зданиях, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:19:00+03:00

2025-06-03T04:19:00+03:00

2025-06-03T10:23:00+03:00

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владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. Штабы российской и украинской делегаций в Стамбуле находились в 100 метрах друг от друга, в соседних зданиях, выяснил корреспондент РИА Новости.Российская делегация в ходе второго раунда переговоров базировалась в центре Стамбула, в районе Шишли. Украинская делегация в качестве штаба выбрала здание по соседству. Представители Украины заселились в армейском доме. Доступ на территорию здания ограничен. Как следует из открытых данных, такие дома в основном предназначены для военнослужащих и их семей. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход запрещен. Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/ekspert-2020569774.html

https://ria.ru/20250602/stambul-2020555833.html

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в мире, украина, стамбул, россия, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле