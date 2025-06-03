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Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение - РИА Новости, 03.06.2025
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15:14 03.06.2025 (обновлено: 15:21 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/sevastopol-2020676379.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение - РИА Новости, 03.06.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение
Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:14:00+03:00
2025-06-03T15:21:00+03:00
севастополь
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Рейд в бухте закрыт. Причины не называются.
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севастополь, россия, республика крым, общество, безопасность
Севастополь, Россия, Республика Крым, Общество, Безопасность
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажиры в порту Севастополя
Пассажиры в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажиры в порту Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Рейд в бухте закрыт. Причины не называются.
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СевастопольРоссияРеспублика КрымОбществоБезопасность
 
 
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