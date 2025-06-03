https://ria.ru/20250603/sevastopol-2020676379.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение - РИА Новости, 03.06.2025

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение

Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:14:00+03:00

2025-06-03T15:14:00+03:00

2025-06-03T15:21:00+03:00

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Рейд в бухте Севастополя временно закрыт, морской пассажирский транспорт приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.Рейд в бухте закрыт. Причины не называются.

https://ria.ru/20250527/kater-2019232787.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, республика крым, общество, безопасность