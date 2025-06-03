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Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса - РИА Новости, 03.06.2025
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18:19 03.06.2025 (обновлено: 18:56 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/servis-2020725530.html
Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса
Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса - РИА Новости, 03.06.2025
Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса
Правительство поддержало законопроект о создании национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва, размещенного в думской электронной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:19:00+03:00
2025-06-03T18:56:00+03:00
россия
общество
правительство рф
сергей боярский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о создании национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва, размещенного в думской электронной базе.Ключевые особенности приложения:На минувшей неделе глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.Нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 10 июня.
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россия, общество, правительство рф, сергей боярский, госдума рф
Россия, Общество, Правительство РФ, Сергей Боярский, Госдума РФ
Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса

Правительство поддержало проект о создании в РФ многофункционального сервиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о создании национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва, размещенного в думской электронной базе.
Ключевые особенности приложения:
  • объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • в будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами;
  • обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
На минувшей неделе глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.
Нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 10 июня.
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