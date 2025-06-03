https://ria.ru/20250603/servis-2020725530.html

Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса

Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса - РИА Новости, 03.06.2025

Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса

Правительство поддержало законопроект о создании национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва, размещенного в думской электронной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:19:00+03:00

2025-06-03T18:19:00+03:00

2025-06-03T18:56:00+03:00

россия

общество

правительство рф

сергей боярский

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о создании национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва, размещенного в думской электронной базе.Ключевые особенности приложения:На минувшей неделе глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию сервиса могут закончить до конца года.Нижняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 10 июня.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

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россия, общество, правительство рф, сергей боярский, госдума рф