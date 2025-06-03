Рейтинг@Mail.ru
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/sdelka-2020577954.html
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться
Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:58:00+03:00
2025-06-03T01:58:00+03:00
в мире
иран
сша
оман
аббас аракчи
али хаменеи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Следующий раунд переговоров под вопросом и может вообще не состояться", - говорится в публикации. Иранский чиновник, на которого ссылается телеканал, считает новое предложение США "непоследовательным и разрозненным". Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки. Он назвал требования американского руководства ошибочными. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американцы будут настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250512/iran-2016466507.html
https://ria.ru/20250413/iran-2010952864.html
иран
сша
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, али хаменеи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, Дональд Трамп
СМИ: шестой раунд переговоров США и Ирана по сделке может не состояться

CNN: шестой раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке может не состояться

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Проведение шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке под вопросом, он может не состояться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Следующий раунд переговоров под вопросом и может вообще не состояться", - говорится в публикации.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Тегеран назвал условие участия "Евротройки" в переговорах по ядерной сделке
12 мая, 13:01
Иранский чиновник, на которого ссылается телеканал, считает новое предложение США "непоследовательным и разрозненным".
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к исламской республике отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки. Он назвал требования американского руководства ошибочными. МИД Ирана в свою очередь подчеркнул, что стороны не достигнут соглашения, если американцы будут настаивать на отказе иранских властей от технологии обогащения.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против иранских властей. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ
13 апреля, 01:38
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиАли ХаменеиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала