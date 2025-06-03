https://ria.ru/20250603/sbu-2020612078.html

Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ

Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 03.06.2025

Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ

Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T11:16:00+03:00

симферополь

украина

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, сообщила прокуратура Крыма. По версии следствия, в сентябре 2022 года посредством переписки в мессенджерах 54-летний мужчина вступил в сговор с представителем службы безопасности Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Получив задание, обвиняемый в марте 2024 года собрал сведения об оборонительных сооружениях в крымском поселке, которые с помощью мессенджера направил представителю иностранной разведки, говорится в сообщении. Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым", - сообщили прокуратуре республики.

https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html

симферополь

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

симферополь, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия