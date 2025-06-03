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Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 03.06.2025
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11:16 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/sbu-2020612078.html
Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ
Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 03.06.2025
Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ
Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:16:00+03:00
2025-06-03T11:16:00+03:00
симферополь
украина
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, сообщила прокуратура Крыма. По версии следствия, в сентябре 2022 года посредством переписки в мессенджерах 54-летний мужчина вступил в сговор с представителем службы безопасности Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Получив задание, обвиняемый в марте 2024 года собрал сведения об оборонительных сооружениях в крымском поселке, которые с помощью мессенджера направил представителю иностранной разведки, говорится в сообщении. Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым", - сообщили прокуратуре республики.
https://ria.ru/20250602/vsu-2020489895.html
симферополь
украина
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симферополь, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Симферополь, Украина, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Жителя Симферополя обвинили в сотрудничестве с СБУ

Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с СБУ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины, сообщила прокуратура Крыма.
По версии следствия, в сентябре 2022 года посредством переписки в мессенджерах 54-летний мужчина вступил в сговор с представителем службы безопасности Украины, сообщив о готовности оказывать содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Получив задание, обвиняемый в марте 2024 года собрал сведения об оборонительных сооружениях в крымском поселке, которые с помощью мессенджера направил представителю иностранной разведки, говорится в сообщении.
Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым", - сообщили прокуратуре республики.
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СимферопольУкраинаРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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