https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html

Санду планирует оставить Кишинев ради поста в ЕС, заявил молдавский депутат

Санду планирует оставить Кишинев ради поста в ЕС, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 03.06.2025

Санду планирует оставить Кишинев ради поста в ЕС, заявил молдавский депутат

Президент Молдавии Майя Санду не заинтересована в решении проблем в республике, поскольку она не планирует в ней остаться после завершения мандата и вместо... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:52:00+03:00

2025-06-03T18:52:00+03:00

2025-06-03T18:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не заинтересована в решении проблем в республике, поскольку она не планирует в ней остаться после завершения мандата и вместо этого займет одно из мест в рамках европейских или международных организаций, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. "Я глубоко убежден, что Санду разрушает Молдавию, поскольку ее ожидает карьера за пределами республики. В худшем случае она вновь получит должность во Всемирном банке, где Санду уже работала. А вообще Санду претендует на должность в рамках ЕС на уровне европейского комиссара или секретаря ПАСЕ, планка у нее довольно высокая", - заявил Цырдя. Он напомнил, что Санду, будучи гражданской Румынии, начинала свою карьеру в министерстве экономики, затем стала советником Всемирного банка и одновременно членом сената фонда Сороса в Молдавии, а после этого сразу была назначена министром образования республики. Депутат отмечает, что даже в должности президента Санду не остается без заметной поддержки ЕС, которая выражается в виде многочисленных наград, врученных ей за демократию и свободу слова. "Она член сената фонда Сороса - то есть она топовый сотрудник этой организации, она продвигала ключевые и структурные решения, которые влияли на структуру системы образования, на менталитет общества. К примеру, Санду, будучи министром образования, выдавила русский язык из школ, который ранее был обязательным к обучению. Очевидно, что Санду дают приказы, дают бюджет на их исполнение, а затем требуют отчеты. Ничего больше ее не интересует", - подчеркивает Цырдя. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html

https://ria.ru/20250601/moldaviya-2020254077.html

https://ria.ru/20250601/sandu-2020307094.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, евгения гуцул, мария захарова, евросоюз, всемирный банк, парламентская ассамблея совета европы