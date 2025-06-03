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"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине - РИА Новости, 03.06.2025
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил генсека НАТО Марка Рютте в изменении позиции по членству Украины в альянсе. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:32:00+03:00
2025-06-03T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х обвинил генсека НАТО Марка Рютте в изменении позиции по членству Украины в альянсе."Этот болван (Рютте. — Прим. ред.) снова передумал. Отвергнутый нидерландский политический неудачник и неизбранный глава НАТО теперь говорит, что Украина присоединится (к альянсу. — Прим. ред.) (когда-нибудь). Нелепое переобувание от "босса" НАТО", — написал он.Так журналист прокомментировал слова Рютте о том, что, по заявлениям всех членов альянса, "путь Украины в НАТО необратим".В марте политик в интервью телеканалу Bloomberg подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял с повестки вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250603/radiostantsiya-2020597757.html
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НАТО, Украина, Марк Рютте, Чей Боуз, В мире
"Нелепое переобувание". Журналист возмутился словами Рютте об Украине
Журналист Боуз обвинил Рютте в изменении позиции по членству Украины в НАТО